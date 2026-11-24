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A Justiça de São Paulo suspendeu a análise do pedido de intervenção no Corinthians feito pelo Ministério Público. Diante de dívidas bilionárias e eleições próximas, a juíza exigiu esclarecimentos dos promotores antes de definir o futuro da diretoria. Confira os detalhes do caso.

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A Justiça de São Paulo adiou a decisão sobre uma possível intervenção no Corinthians, solicitada pelo Ministério Público estadual diante da crise financeira e de problemas de gestão enfrentados pelo clube. O órgão pede o afastamento temporário do presidente Osmar Stabile e do vice, Armando Mendonça, e a nomeação de uma comissão independente para administrar a equipe por pelo menos três meses.

Em despacho desta terça-feira, 24, a juíza Tamara Hochgreb Matos, da 1ª Vara Cível do Regional VIII, no Tatuapé, solicitou esclarecimentos antes de analisar o pedido. Entre os questionamentos, apontou que o MP não explicou adequadamente a relação da ação com outro processo já existente e pediu que justificasse a ausência de Stabile e Mendonça entre os réus, já que a medida prevê o afastamento dos dois.

A magistrada também questionou se o Ministério Público mantém o pedido de afastamento dos dirigentes, considerando que as eleições presidenciais do clube estão marcadas para 28 de novembro. Além disso, pediu esclarecimentos sobre os limites da ação, uma vez que questões financeiras e mudanças no estatuto do Corinthians já são discutidas em outros processos judiciais. O órgão terá 15 dias para responder.

O pedido foi apresentado na segunda-feira, 23, após uma investigação do MP-SP sobre a situação financeira, política e administrativa do Corinthians. O órgão afirma que o clube enfrenta um quadro de pré-insolvência, com dificuldades para cumprir compromissos financeiros, tributários, trabalhistas e esportivos. Também aponta falhas nos mecanismos internos de fiscalização e problemas de governança que, na avaliação dos promotores, impedem uma solução dentro da própria instituição.

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A dimensão da crise aparece nos números divulgados pelo próprio clube: segundo o balancete de julho, o Corinthians acumulou déficit de R$ 278,7 milhões nos primeiros sete meses de 2026, quase 260% acima do valor previsto no orçamento. Na ocasião, a dívida total estava estimada em R$ 2,86 bilhões. Além do afastamento dos dirigentes, o Ministério Público pede a criação de uma comissão independente para apresentar um plano emergencial e um diagnóstico da situação do clube, além da reforma do estatuto em até 180 dias.

O Corinthians manifestou preocupação com o pedido e afirmou que a iniciativa não altera, por enquanto, o funcionamento da administração. O clube também questionou o momento da solicitação, apresentada poucos dias antes das eleições, e declarou que pretende demonstrar à Justiça as medidas adotadas para reorganizar suas finanças. A intervenção ainda não foi autorizada: após receber as respostas do Ministério Público, a juíza deverá decidir se aceita, total ou parcialmente, ou rejeita a medida.