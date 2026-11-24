Manchester City x Napoli na Champions: onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam nesta terça-feira, 24, pela quinta rodada da fase de liga
O Manchester City recebe o Napoli nesta terça-feira, 24, às 17h (horário de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester, na Inglaterra, pela quinta rodada da fase de liga da Champions League 2026/27.
Na sétima colocação, com nove pontos conquistados em quatro partidas, o Manchester City busca uma vitória para permanecer entre os oito primeiros colocados, que garantem classificação direta às oitavas de final. Comandada por Enzo Maresca, a equipe inglesa soma três vitórias e uma derrota na competição e chega embalada pelo triunfo por 3 a 2 sobre o RB Leipzig, fora de casa, na rodada anterior. Apesar da boa campanha continental, o City atravessa um momento de instabilidade na Premier League, competição na qual não vence há quatro partidas. O time ocupa a terceira colocação do campeonato inglês, com 22 pontos, e vem de um empate por 1 a 1 com o Fulham.
Já o Napoli entra em campo na 27ª colocação, com apenas três pontos conquistados em quatro partidas, e busca uma vitória para entrar na zona de classificação aos playoffs das oitavas de final. Sob o comando de Massimiliano Allegri, a equipe italiana acumula uma vitória e três derrotas na Champions, sendo a mais recente uma goleada sofrida por 4 a 1 para o Porto, fora de casa. Os napolitanos chegam após vencer o Torino por 1 a 0, pelo Campeonato Italiano, resultado que encerrou uma sequência de três partidas sem vitória. O confronto também marca o retorno de De Bruyne ao Etihad Stadium, onde se tornou ídolo durante dez temporadas pelo Manchester City, conquistando seis títulos da Premier League e uma Liga dos Campeões.
Manchester City e Napoli já se enfrentaram cinco vezes na história da Liga dos Campeões, com três vitórias inglesas, um triunfo italiano e um empate. O Napoli venceu o Manchester City apenas em novembro de 2011, quando superou os ingleses por 2 a 1, na Itália, com dois gols de Edinson Cavani. No encontro mais recente, disputado em setembro de 2025, o City venceu por 2 a 0, no Etihad Stadium, com gols de Erling Haaland e Jérémy Doku. Jogando em Manchester, os ingleses permanecem invictos diante do adversário, com duas vitórias e um empate.
Onde assistir a Manchester City x Napoli ao vivo?
A partida entre Manchester City e Napoli terá transmissão ao vivo do Space e da HBO Max. O confronto acontece nesta terça-feira, 24, às 17h (horário de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester, pela quinta rodada da fase de liga da Champions League.
Prováveis escalações:
Manchester City: Donnarumma; Khusanov, Rúben Dias, Marc Guéhi e Joško Gvardiol; Elliot Anderson e Enzo Fernández; Phil Foden, Rayan Cherki e Iliman Ndiaye; Erling Haaland. Técnico: Enzo Maresca.
Napoli: Vanja Milinković-Savić; Sam Beukema, Amir Rrahmani e Mathías Olivera; Matteo Politano, André-Frank Zambo Anguissa, Billy Gilmour, Scott McTominay e Leonardo Spinazzola; Kevin De Bruyne e Rasmus Højlund. Técnico: Massimiliano Allegri.
Equipe de arbitragem:
- Árbitro: István Kovács (Romênia);
- Assistentes: Mihai Marica (Romênia) e Ferencz Tunyogi (Romênia);
- Quarto árbitro: Florin Andrei (Romênia);
- VAR: Tomasz Kwiatkowski (Polônia);
- AVAR: Dennis Higler (Holanda).