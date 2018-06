A derrota de 3 a 0 para a Croácia pela segunda rodada do Grupo D, nesta quinta-feira, 21, complicou muito a situação da Argentina na Copa do Mundo, que ficou muito perto de ser eliminada. Mas, embora a situação tenha ficado angustiante, o time de Lionel Messi ainda pode conseguir uma vaga na próxima fase. Para isso, é necessário que vença obrigatoriamente a Nigéria na última rodada e conte com uma combinação de resultados nas outras duas partidas que ainda serão disputadas nessa chave.

VEJA ABAIXO AS COMBINAÇÕES POSSÍVEIS E O FUTURO DA ARGENTINA:

Próximos jogos:

Nigéria x Islândia (sexta-feira, 22 – 12h)

Nigéria x Argentina (terça-feira, 26 – 15h)

Islândia x Croácia (terça-feira, 26 – 15h)

Argentina perde para a Nigéria

Está eliminada, independente dos outros resultados

Argentina empata com a Nigéria

Está eliminada, independente dos outros resultados

Argentina vence a Nigéria

Pode se classificar, dependendo dos resultados dos outros dois jogos

A Argentina será eliminada caso:

A Islândia vença Nigéria e Croácia

A Islândia vença a Nigéria e empate com a Croácia

A Islândia empate com a Nigéria e vença a Croácia

Fica dependendo do saldo de gols e outros critérios de desempate caso

A Islândia vença a Nigéria, mas perca para a Croácia

A Islândia perca para a Nigéria, mas vença a Croácia

Se vencer a Nigéria, classifica-se caso