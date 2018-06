A educação da torcida japonesa voltou a chamar atenção nesta Copa da Rússia. Ao término da partida contra a Colômbia, no duelo no qual os nipônicos venceram os sul-americanos por 2 a 1, um grupo de japoneses se mobilizou para recolher o lixo produzido durante o jogo, na Arena Mordovia.

Essa não é, contudo, uma atitude inédita. No Mundial do Brasil, quatro anos atrás, os representantes da Terra do Sol Nascente também limparam a área ocupada por eles na partida contra Costa do Marfim, na Arena Pernambuco. Naquela ocasião, a seleção do Japão perdeu por 2 a 1. O gol dos japoneses foi marcado por Keisuke Honda, que esteve em campo também contra os colombianos neste confronto na Rússia.

Fato curioso é que os japoneses usam os sacos de lixo para enfeitar a festa feita nas arquibancadas durante os jogos.