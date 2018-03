Sem Messi, Argentina é goleada por 6 a 1 pela Espanha

No dia em que o Brasil reencontrou a Alemanha quatro anos após o 7 a 1 e venceu jogando bem, a Argentina foi protagonista de um novo massacre. Sem Lionel Messi, do Barcelona, fora da partida por dores na coxa, os argentinos foram goleados pela Espanha por 6 a 1, em amistoso disputado no Estádio Wanda Metropolitano, em Madri, nesta terça-feira.

Os espanhóis não tiveram dificuldades em achar espaços na defesa argentina e abriram vantagem com apenas 20 minutos de jogo, com gols de Diego Costa, do Atlético de Madrid e Isco Alarcón, do Real Madrid.

Ainda no primeiro tempo, a Argentina diminuiu com Nicolás Otamendi, do Manchester City, mas os argentinos não resistiram à pressão espanhola no segundo tempo, quando Isco marcou mais duas vezes. Thiago Alcântara, do Bayern de Munique e Iago Aspas, do Celta de Vigo, fecharam o placar em 6 a 1. Incrédulo, Messi deixou os camarotes do estádio antes do fim da partida.