Sem acordo com TVs, PSG transmitirá jogos pelo site de Neymar

O torcedor brasileiro, enfim, poderá assistir às partidas da atual temporada do Campeonato Francês – ou pelo menos aos jogos do Paris Saint-Germain. A BeIN Sports, dona dos direitos internacionais da competição, vai transmitir as partidas pelo seu perfil no YouTube e ceder as imagens ara o site oficial de Neymar, camisa 10 da equipe, já que não conseguiu vender a transmissão para nenhuma emissora do Brasil.

Com a alta pedida da BeIN e a exigência de um contrato de três anos, as TVs não garantiram os direitos do Campeonato Francês – há um receio de que Neymar se transfira para outro país antes do final do prazo. Assim, o único modo de ver o atacante da seleção e a trupe de brasileiros do PSG em ação era pelo canal local TV5 Monde, disponível apenas nos pacotes completos das emissoras a cabo.

A primeira partida transmitida acontece neste domingo. O PSG visita o rival Monaco no estádio Louis II às 18h (horário de Brasília).