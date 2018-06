SOCHI – A quatro dias da estreia na Copa do Mundo, a seleção brasileira ainda não tem todos os jogadores à disposição. O meio-campista Fred foi, mais uma vez, desfalque do treino da tarde desta quarta-feira, na ensolarada Sochi, na Rússia. Ele ficou em um campo anexo, correndo e chutando bolas, dando indícios de que se recupera bem de lesão sofrida no tornozelo. Os outros 22 jogadores treinaram já visando o jogo contra a Suíça, dia 17, em Rostov.

O técnico Tite não revelou a formação da estreia, mas deu indícios de que seguirá com o quarteto ofensivo, formado por Willian, Philippe Coutinho, Neymar e Gabriel Jesus. Nesta quarta, a imprensa teve acesso a apenas 20 minutos da atividade e só pôde acompanhar o aquecimento do time.

Alguns amigos e parentes dos atletas, como dona Vera, mãe de Gabriel Jesus, foram vistas na arquibancada. Curiosos também assistiram ao treino das janelas no entorno. A CBF garantiu, porém, que se trata de um alojamento de atletas locais e que não há risco de que “espiões” se infiltrem no local. O meio-campista Paulinho concederá entrevista coletiva no fim de tarde na Rússia.