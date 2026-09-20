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Esporte

Flamengo x Bragantino no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

Rubro-Negro recebe o Massa Bruta neste domingo, 20, no Maracanã, pela 28ª rodada do campeonato

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 set 2026, 12h00
Flamengo
Estádio do Maracanã, no Rio (Buda Mendes/Getty Images)
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Flamengo e Red Bull Bragantino se enfrentam neste domingo, 20, às 18h30 (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro

O Flamengo volta suas atenções ao Brasileirão depois de garantir vaga nas semifinais da Copa Libertadores. Na quinta-feira, a equipe empatou por 1 a 1 com o Independiente del Valle no Maracanã e avançou graças à vitória por 2 a 0 no Equador. Arrascaeta marcou o gol da classificação já na reta final de uma partida em que o time de Leonardo Jardim atuou parte do segundo tempo com um jogador a menos após a expulsão de Jorginho.

A sequência apertada pode levar Jardim a promover alterações. Pedro, que começou no banco diante do Independiente del Valle, aparece como forte candidato a retornar ao comando do ataque. Arrascaeta também deve voltar ao time inicial depois de ter sido preservado no início da última partida. Varela, Danilo e Alex Sandro são alternativas para uma defesa que pode sofrer rodízio após o desgaste de quinta-feira.

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O Bragantino volta ao Rio tentando voltar a vencer depois do empate por 1 a 1 com o Botafogo no Nilton Santos. O Massa Bruta soma 36 pontos e busca reduzir a distância para a zona de classificação à Libertadores. A equipe de Vagner Mancini perdeu para São Paulo e Bahia antes de conquistar o ponto fora de casa na rodada passada.

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Mancini terá uma mudança obrigatória no setor ofensivo. Wallace Yan foi expulso diante do Botafogo e cumpre suspensão automática. Henry Mosquera aparece entre as alternativas para ocupar a vaga, enquanto Isidro Pitta deve seguir como referência na frente. Eduardo Sasha ainda enfrenta problemas no joelho, e Davi Gomes permanece fora após cirurgia.

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Onde assistir à partida entre Flamengo e Bragantino?

Flamengo e Red Bull Bragantino jogam neste domingo, 20, às 18h30 (horário de Brasília), no Maracanã, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV e Premiere.

Prováveis escalações:

Flamengo: Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Lucas Paquetá e Arrascaeta; Plata, Samuel Lino e Pedro. Técnico: Leonardo Jardim.

Red Bull Bragantino: Tiago Volpi; Agustín Sant’Anna, Guzmán Rodríguez, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Fabinho, Eric Ramires e Lucas Barbosa; Henry Mosquera, Fernando e Isidro Pitta. Técnico: Vagner Mancini. 

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Arbitragem:

  • Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE);
  • Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Joverton Wesley De Souza Lima (RO);
  • Quarto árbitro: Kleber Ariel Goncalves Silva (PR);
  • VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG);
  • AVAR: Frederico Soares Vilarinho (MG);
  • AVAR2: Leonardo Rotondo Pinto (MG).
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