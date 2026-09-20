Flamengo x Bragantino no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

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Flamengo e Red Bull Bragantino se enfrentam neste domingo, no Maracanã, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro vem de classificação na Libertadores e pode ter o time modificado. Já o Massa Bruta busca se aproximar do G-4. Confira onde assistir, prováveis escalações e mais detalhes do jogo.

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Flamengo e Red Bull Bragantino se enfrentam neste domingo, 20, às 18h30 (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Flamengo volta suas atenções ao Brasileirão depois de garantir vaga nas semifinais da Copa Libertadores. Na quinta-feira, a equipe empatou por 1 a 1 com o Independiente del Valle no Maracanã e avançou graças à vitória por 2 a 0 no Equador. Arrascaeta marcou o gol da classificação já na reta final de uma partida em que o time de Leonardo Jardim atuou parte do segundo tempo com um jogador a menos após a expulsão de Jorginho.

A sequência apertada pode levar Jardim a promover alterações. Pedro, que começou no banco diante do Independiente del Valle, aparece como forte candidato a retornar ao comando do ataque. Arrascaeta também deve voltar ao time inicial depois de ter sido preservado no início da última partida. Varela, Danilo e Alex Sandro são alternativas para uma defesa que pode sofrer rodízio após o desgaste de quinta-feira.

O Bragantino volta ao Rio tentando voltar a vencer depois do empate por 1 a 1 com o Botafogo no Nilton Santos. O Massa Bruta soma 36 pontos e busca reduzir a distância para a zona de classificação à Libertadores. A equipe de Vagner Mancini perdeu para São Paulo e Bahia antes de conquistar o ponto fora de casa na rodada passada.

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Mancini terá uma mudança obrigatória no setor ofensivo. Wallace Yan foi expulso diante do Botafogo e cumpre suspensão automática. Henry Mosquera aparece entre as alternativas para ocupar a vaga, enquanto Isidro Pitta deve seguir como referência na frente. Eduardo Sasha ainda enfrenta problemas no joelho, e Davi Gomes permanece fora após cirurgia.

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Onde assistir à partida entre Flamengo e Bragantino?

Flamengo e Red Bull Bragantino jogam neste domingo, 20, às 18h30 (horário de Brasília), no Maracanã, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV e Premiere.

Prováveis escalações:

Flamengo: Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Lucas Paquetá e Arrascaeta; Plata, Samuel Lino e Pedro. Técnico: Leonardo Jardim.

Red Bull Bragantino: Tiago Volpi; Agustín Sant’Anna, Guzmán Rodríguez, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Fabinho, Eric Ramires e Lucas Barbosa; Henry Mosquera, Fernando e Isidro Pitta. Técnico: Vagner Mancini.

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Arbitragem:

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE);

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Joverton Wesley De Souza Lima (RO);

Quarto árbitro: Kleber Ariel Goncalves Silva (PR);

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG);

AVAR: Frederico Soares Vilarinho (MG);

AVAR2: Leonardo Rotondo Pinto (MG).