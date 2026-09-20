Corinthians perde mais uma e iguala pior sequência em 20 anos no Brasileirão

O Corinthians perdeu em casa para o Fluminense neste domingo, 20, e chegou à sua sexta derrota consecutiva no Brasileirão. A vitória de 3 a 1 do clube carioca fez o time comandando por Fernando Diniz igualar a sua pior sequência na competição em 20 anos.

A última vez em que o time do Parque São Jorge amargou seis reveses seguidos no campeonato foi em 2006, quando perdeu para Internacional, Goiás, Flamengo, Cruzeiro, Santos e Palmeiras. No ano seguinte, que selou o rebaixamento do clube, foram quatro derrotas consecutivas. Na história, a pior marca aconteceu em 2000, quando emendou nove perdas.

Eliminado da Libertadores e da Copa do Brasil, o time da zona leste paulista está na 14ª posição no Brasileiro, a apenas três da zona de rebaixamento. A última vitória na competição foi em 9 de agosto, para o Bragantino. De lá para cá, perdeu para Cruzeiro, Coritiba, Santos, Chapecoense, Flamengo e Fluminense. Na próxima rodada, enfrenta o Internacional, em uma disputa direta contra o rebaixamento.

Crise dentro e fora de campo

Fundado em 1910 por operários, sob a luz de um lampião, o clube paulista se vê asfixiado por quase 3 bilhões de reais em endividamento, consumindo centenas de milhões ao ano apenas no pagamento de juros. A situação se reflete em campo, com salários atrasados, contratações bloqueadas e até uma inciativa comandada pela própria torcida para tentar salvar o clube.

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Além de um folha de pagamento, a principal despesa do time são as parcelas da Neo Química Arena. O financiamento para a construção do estádio teve início em 2013, quando o Corinthians obteve crédito de até 400 milhões de reais junto à Caixa Econômica Federa.

Ao longo dos anos, a dívida passou por diferentes renegociações. Em 2019, o banco ajuizou uma execução cobrando mais de 536 milhões de reais. No entanto, informações da Record apontam que o clube desembolsou aproximadamente 600 milhões de reais até agora, mas o saldo devedor ainda estaria em 642 milhões de reais.

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Agora, uma ação no MP tenta rever o valor da dívida em um momento de pressão financeira: o Corinthians encerrou o primeiro semestre de 2026 com déficit de cerca de 246 milhões de reais, quase 80% acima dos 138 milhões de reais previstos no orçamento para o período. A dívida total permaneceu em 2,8 bilhões de reais no fim de junho.