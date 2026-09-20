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Esporte

Corinthians perde mais uma e iguala pior sequência em 20 anos no Brasileirão

Clube do Parque São Jorge foi derrotado em casa pelo Fluminense neste domingo

Por Amanda Capuano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 set 2026, 18h27 | Atualizado em 21 set 2026, 11h08
Um jogador de futebol do Corinthians, vestindo camisa branca, cobre o rosto com as mãos em sinal de frustração, enquanto outro jogador do Fluminense, com camisa listrada verde e grená e o número 29 nas costas, aparece de costas em segundo plano
Corinthians x Fluminense: na foto, o meia Breno Bidon (Foto por JOISEL AMARAL / AGIF/AFP)
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Corinthians perde mais uma e iguala pior sequência em 20 anos no Brasileirão Priorizar nos meus resultados Google

O Corinthians perdeu em casa para o Fluminense neste domingo, 20, e chegou à sua sexta derrota consecutiva no Brasileirão. A vitória de 3 a 1 do clube carioca fez o time comandando por Fernando Diniz igualar a sua pior sequência na competição em 20 anos.

A última vez em que o time do Parque São Jorge amargou seis reveses seguidos no campeonato foi em 2006, quando perdeu para Internacional, Goiás, Flamengo, Cruzeiro, Santos e Palmeiras. No ano seguinte, que selou o rebaixamento do clube, foram quatro derrotas consecutivas. Na história, a pior marca aconteceu em 2000, quando emendou nove perdas.

Eliminado da Libertadores e da Copa do Brasil, o time da zona leste paulista está na 14ª posição no Brasileiro, a apenas três da zona de rebaixamento. A última vitória na competição foi em 9 de agosto, para o Bragantino. De lá para cá, perdeu para Cruzeiro, Coritiba, Santos, Chapecoense, Flamengo e Fluminense. Na próxima rodada, enfrenta o Internacional, em uma disputa direta contra o rebaixamento.

Crise dentro e fora de campo

Fundado em 1910 por operários, sob a luz de um lampião, o clube paulista se vê asfixiado por quase 3 bilhões de reais em endividamento, consumindo centenas de milhões ao ano apenas no pagamento de juros. A situação se reflete em campo, com salários atrasados, contratações bloqueadas e até uma inciativa comandada pela própria torcida para tentar salvar o clube.

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Além de um folha de pagamento, a principal despesa do time são as parcelas da Neo Química Arena. O financiamento para a construção do estádio teve início em 2013, quando o Corinthians obteve crédito de até 400 milhões de reais junto à Caixa Econômica Federa.

Ao longo dos anos, a dívida passou por diferentes renegociações. Em 2019, o banco ajuizou uma execução cobrando mais de 536 milhões de reais. No entanto, informações da Record apontam que o clube desembolsou aproximadamente 600 milhões de reais até agora, mas o saldo devedor ainda estaria em 642 milhões de reais.

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Agora, uma ação no MP tenta rever o valor da dívida em um momento de pressão financeira: o Corinthians encerrou o primeiro semestre de 2026 com déficit de cerca de 246 milhões de reais, quase 80% acima dos 138 milhões de reais previstos no orçamento para o período. A dívida total permaneceu em 2,8 bilhões de reais no fim de junho.

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