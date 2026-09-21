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Esporte

Jogos de hoje, segunda, 21 de setembro: onde assistir futebol ao vivo e horários

Série B movimenta a noite; Corinthians e Bahia decidem vaga na final do Brasileirão Feminino

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 set 2026, 06h00
SAO PAULO, BRAZIL - APRIL 26: General view of Neo Química Arena before a match between Corinthians and Boca Juniors as part of Group E of Copa CONMEBOL Libertadores 2022 on April 26, 2022 in Sao Paulo, Brazil. (Photo by Ricardo Moreira/Getty Images)
Neo Química Arena, em São Paulo, vai ser o palco da partida entre Corinthians e Bahia hoje (Ricardo Moreira/Getty Images)
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A segunda-feira, 21 de setembro, tem uma programação mais curta depois de um fim de semana movimentado no Brasil e na Europa. A Série B do Campeonato Brasileiro concentra dois confrontos importantes, enquanto Corinthians e Bahia decidem uma vaga na final do Brasileirão Feminino. 

No Brasil, a Série B começa às 19h30 com Criciúma x Operário-PR. O duelo coloca frente a frente duas equipes que chegam à reta final da competição ainda de olho em posições importantes na tabela.

Mais tarde, às 21h30, Cuiabá recebe o Náutico, na Arena Pantanal. A partida também é válida pela 29ª rodada da Série B e encerra a programação da segunda divisão nesta segunda-feira.

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O grande jogo da noite no futebol feminino acontece também às 21h30, quando Corinthians e Bahia se enfrentam na Neo Química Arena, pela partida de volta da semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino. O confronto define uma das vagas na decisão nacional.

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Confira a agenda dos principais jogos desta segunda-feira, 21 de setembro de 2026, com horários de Brasília e canais:

CAMPEONATOS NACIONAIS

Campeonato Brasileiro – Série B

  • 19h30 – Criciúma x Operário-PR – ESPN e Disney+
  • 21h30 – Cuiabá x Náutico – Xsports, SportyNet (TV e YouTube) e Disney+
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    Campeonato Brasileiro Feminino

    • 21h30 – Corinthians x Bahia – SporTV, TV Brasil e N Sports (TV e YouTube)
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