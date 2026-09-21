Jogos de hoje, segunda, 21 de setembro: onde assistir futebol ao vivo e horários

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A segunda-feira, 21 de setembro, traz uma programação de futebol com jogos importantes. A Série B do Campeonato Brasileiro terá dois confrontos decisivos: Criciúma x Operário-PR e Cuiabá x Náutico. No futebol feminino, Corinthians e Bahia se enfrentam na semifinal do Brasileirão, valendo vaga na grande final.

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A segunda-feira, 21 de setembro, tem uma programação mais curta depois de um fim de semana movimentado no Brasil e na Europa. A Série B do Campeonato Brasileiro concentra dois confrontos importantes, enquanto Corinthians e Bahia decidem uma vaga na final do Brasileirão Feminino.

No Brasil, a Série B começa às 19h30 com Criciúma x Operário-PR. O duelo coloca frente a frente duas equipes que chegam à reta final da competição ainda de olho em posições importantes na tabela.

Mais tarde, às 21h30, Cuiabá recebe o Náutico, na Arena Pantanal. A partida também é válida pela 29ª rodada da Série B e encerra a programação da segunda divisão nesta segunda-feira.

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O grande jogo da noite no futebol feminino acontece também às 21h30, quando Corinthians e Bahia se enfrentam na Neo Química Arena, pela partida de volta da semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino. O confronto define uma das vagas na decisão nacional.

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Confira a agenda dos principais jogos desta segunda-feira, 21 de setembro de 2026, com horários de Brasília e canais:

CAMPEONATOS NACIONAIS

Campeonato Brasileiro – Série B

19h30 – Criciúma x Operário-PR – ESPN e Disney+

21h30 – Cuiabá x Náutico – Xsports, SportyNet (TV e YouTube) e Disney+

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Campeonato Brasileiro Feminino

21h30 – Corinthians x Bahia – SporTV, TV Brasil e N Sports (TV e YouTube)