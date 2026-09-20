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Esporte

Corinthians bate o martelo sobre permanência de Diniz após sequência de derrotas

Clube perdeu os últimos seis jogos do Brasileirão, igualando pior sequência em 20 anos

Por Amanda Capuano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 set 2026, 19h42 | Atualizado em 20 set 2026, 19h50
Homem de meia-idade, cabelo escuro e bagunçado, com barba por fazer, veste camisa de futebol vinho e salmão, olhando para baixo com expressão séria
Fernando Diniz: técnico do Corinthians permanece no comando do clube (MARCELLO ZAMBRANA / AGIF / AGIF/AFP)
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Após a sexta derrota seguida no Brasileirão neste domingo, 20, o diretor executivo do Corinthians, Marcelo Paz, informou que Fernando Diniz segue no comando do time paulista. “Decidimos permanecer com o trabalho. A decisão é pela continuidade e está validada pelos jogadores”, disse o dirigente antes da coletiva pós jogo do técnico.

Segundo Paz, o elenco teria procurado a diretoria para demonstrar apoio ao treinador. “Os jogadores confiam no trabalho. É seguir trabalhando. É importante ter essa transparência e clareza. Pode gostar ou não, mas queria eliminar qualquer possibilidade de especulação. O trabalho segue”, garantiu ele, descartando a demissão do comandante.

O dirigente atestou ainda que a decisão é bancada pela diretoria de futebol e pelo presidente Osmar Stabile “Acreditamos que vamos conseguir sair dessa situação com o Diniz. Temos que deixar o Corinthians numa posição muito acima da que está”, atestou.

Pior sequência em 20 anos

O Corinthians perdeu em casa para o Fluminense neste domingo, e chegou à sua sexta derrota consecutiva no Brasileirão. A vitória de 3 a 1 do clube carioca fez o time comandando Diniz igualar a sua pior sequência na competição em 20 anos.

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A última vez em que o clube do Parque São Jorge amargou seis reveses seguidos no campeonato foi em 2006, quando perdeu para Internacional, Goiás, Flamengo, Cruzeiro, Santos e Palmeiras. No ano seguinte, que selou o rebaixamento do clube, foram quatro derrotas consecutivas. Na história, a pior marca aconteceu em 2000, quando emendou nove perdas.

Eliminado da Libertadores e da Copa do Brasil, o time da zona leste paulista está na 14ª posição no Brasileiro, a apenas três da zona de rebaixamento. A última vitória na competição foi em 9 de agosto, para o Bragantino. De lá para cá, perdeu para Cruzeiro, Coritiba, Santos, Chapecoense, Flamengo e Fluminense. Na próxima rodada, enfrenta o Internacional, em uma disputa direta contra o rebaixamento.

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