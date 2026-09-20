Corinthians bate o martelo sobre permanência de Diniz após sequência de derrotas

Após a sexta derrota seguida no Brasileirão neste domingo, 20, o diretor executivo do Corinthians, Marcelo Paz, informou que Fernando Diniz segue no comando do time paulista. “Decidimos permanecer com o trabalho. A decisão é pela continuidade e está validada pelos jogadores”, disse o dirigente antes da coletiva pós jogo do técnico.

Segundo Paz, o elenco teria procurado a diretoria para demonstrar apoio ao treinador. “Os jogadores confiam no trabalho. É seguir trabalhando. É importante ter essa transparência e clareza. Pode gostar ou não, mas queria eliminar qualquer possibilidade de especulação. O trabalho segue”, garantiu ele, descartando a demissão do comandante.

O dirigente atestou ainda que a decisão é bancada pela diretoria de futebol e pelo presidente Osmar Stabile “Acreditamos que vamos conseguir sair dessa situação com o Diniz. Temos que deixar o Corinthians numa posição muito acima da que está”, atestou.

Pior sequência em 20 anos

O Corinthians perdeu em casa para o Fluminense neste domingo, e chegou à sua sexta derrota consecutiva no Brasileirão. A vitória de 3 a 1 do clube carioca fez o time comandando Diniz igualar a sua pior sequência na competição em 20 anos.

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A última vez em que o clube do Parque São Jorge amargou seis reveses seguidos no campeonato foi em 2006, quando perdeu para Internacional, Goiás, Flamengo, Cruzeiro, Santos e Palmeiras. No ano seguinte, que selou o rebaixamento do clube, foram quatro derrotas consecutivas. Na história, a pior marca aconteceu em 2000, quando emendou nove perdas.

Eliminado da Libertadores e da Copa do Brasil, o time da zona leste paulista está na 14ª posição no Brasileiro, a apenas três da zona de rebaixamento. A última vitória na competição foi em 9 de agosto, para o Bragantino. De lá para cá, perdeu para Cruzeiro, Coritiba, Santos, Chapecoense, Flamengo e Fluminense. Na próxima rodada, enfrenta o Internacional, em uma disputa direta contra o rebaixamento.

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