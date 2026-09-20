Presidente do PSG é investigado por suposto conflito de interesse em negócio bilionário

As autoridades, no entanto, estão investigando se Al-Khelaïfi, por meio de seus vários cargos (além de presidir o PSG, ele é membro do conselho de administração da LFP e presidente do beIN Media Group), favoreceu esse grupo de mídia durante o processo de licitação pelos direitos de transmissão da Ligue 1 em 2024.

Naquele ano, após vários meses de negociações que não foram adiante, a LFP chegou a um acordo com a plataforma DAZN para a transmissão de oito jogos por rodada por 400 milhões de euros (R$ 2,3 bilhões na cotação atual), enquanto o pacote restante foi concedido ao canal de Al-Khelaïfi por 100 milhões de euros (R$ 591 milhões).

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A DAZN, no entanto, rescindiu unilateralmente o contrato, pagando uma indenização à LFP. Agora, o objetivo da investigação é saber se Al-Khelaïfi pressionou outros presidentes de clubes para favorecerem a beIN Sports nesse processo.

Histórico conturbado

Nos últimos anos, o presidente do PSG enfrentou diversos processos judiciais. Em fevereiro de 2025, ele foi acusado de cumplicidade em abuso de poder relacionado à votação de acionistas em uma empresa, disse uma fonte próxima ao caso na última quinta-feira.

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Al-Khelaïfi também foi acusado de corrupção nas candidaturas do Catar para o Campeonato Mundial de Atletismo de 2017 e 2019, mas esse caso foi definitivamente arquivado em meados de fevereiro de 2023 pelo Tribunal de Cassação da França, que decidiu que o sistema judiciário francês não tinha jurisdição para processá-lo.

(Com AFP)