Athletico-PR x Bahia no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

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Athletico-PR e Bahia se enfrentam pela 28ª rodada do Brasileirão, com o Furacão buscando recuperação após três jogos sem vencer, enquanto o Tricolor Baiano, embalado por uma boa sequência, tenta se manter no G-4. Desfalques importantes afetam ambos os times, prometendo um confronto estratégico. Saiba tudo sobre a partida.

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Athletico-PR e Bahia se enfrentam neste domingo, 20, às 19h30 (horário de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Athletico tenta reencontrar a vitória depois de três rodadas sem vencer. Na última sexta-feira, o time de Odair Hellmann abriu duas vezes vantagem de dois gols no Athletiba, mas acabou cedendo o empate por 3 a 3 ao Coritiba nos acréscimos. Antes disso, havia perdido para o Cruzeiro e empatado com o Fluminense.

Odair terá baixas importantes para o confronto. Kevin Viveros, artilheiro do Brasileirão com 18 gols, e João Cruz, líder de assistências do Athletico na temporada, cumprem suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Vargas aparece como favorito para substituir Viveros no comando do ataque, enquanto Zapelli e Portilla são alternativas para a vaga de João Cruz.

O Bahia chega a Curitiba embalado por uma sequência positiva e entrou no G-4 ao vencer o Remo por 2 a 1 na rodada passada. Jean Lucas e Luciano Juba marcaram os gols do triunfo, que levou o time de Rogério Ceni aos mesmos 46 pontos do Athletico. O Tricolor também venceu Bragantino, Internacional e Vitória nos compromissos anteriores pelo campeonato.

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Ceni também terá de fazer ao menos uma mudança. Kike Olivera está suspenso, enquanto Erick retorna depois de cumprir suspensão contra o Remo. Michel Araújo segue fora por lesão muscular, e Mateo Sanabria ainda estava vetado pelo departamento médico na rodada passada. A tendência é que o treinador mantenha a estrutura com Acevedo, Jean Lucas e Rodrigo Nestor no meio.

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Onde assistir à partida entre Athletico-PR e Bahia?

Athletico-PR e Bahia jogam neste domingo, 20, às 19h30 (horário de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo pelo Premiere.

Prováveis escalações:

Athletico-PR: Mycael; Dantas, Aguirre e Arthur Dias; Benavídez, Luiz Gustavo, Jadson e Mendoza; Leozinho, Zapelli e Vargas. Técnico: Odair Hellmann.

Bahia: Ronaldo; Román Gómez, Marcos Victor, David Duarte e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Rodrigo Nestor; Erick, Erick Pulga e Alejo Véliz. Técnico: Rogério Ceni.

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Arbitragem:

Árbitro: Anderson Daronco (RS);

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS);

Quarto árbitro: Jodis Nascimento de Souza (RJ);

VAR: Marcio Henrique de Gois (SP);

AVAR: Cleriston Clay Barreto Rios (SE);

AVAR2: Dyorgines Jose Padovani de Andrade (ES).