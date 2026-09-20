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Esporte

Athletico-PR x Bahia no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

Furacão recebe o Esquadrão neste domingo, 20, na Arena da Baixada, pela 28ª rodada do campeonato

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 set 2026, 13h00
CURITIBA, BRAZIL - MAY 30: A general view of Arena da Baixada during a Copa CONMEBOL Sudamericana 2024 match between Athletico Paranaense and Sportivo Ameliano on May 30, 2024 in Curitiba, Brazil. (Photo by Heuler Andrey/Eurasia Sport Images/Getty Images)
Arena da Baixada, em Curitiba (Heuler Andrey/Eurasia Sport Images/Getty Images)
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Athletico-PR e Bahia se enfrentam neste domingo, 20, às 19h30 (horário de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro

O Athletico tenta reencontrar a vitória depois de três rodadas sem vencer. Na última sexta-feira, o time de Odair Hellmann abriu duas vezes vantagem de dois gols no Athletiba, mas acabou cedendo o empate por 3 a 3 ao Coritiba nos acréscimos. Antes disso, havia perdido para o Cruzeiro e empatado com o Fluminense.

Odair terá baixas importantes para o confronto. Kevin Viveros, artilheiro do Brasileirão com 18 gols, e João Cruz, líder de assistências do Athletico na temporada, cumprem suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Vargas aparece como favorito para substituir Viveros no comando do ataque, enquanto Zapelli e Portilla são alternativas para a vaga de João Cruz.

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O Bahia chega a Curitiba embalado por uma sequência positiva e entrou no G-4 ao vencer o Remo por 2 a 1 na rodada passada. Jean Lucas e Luciano Juba marcaram os gols do triunfo, que levou o time de Rogério Ceni aos mesmos 46 pontos do Athletico. O Tricolor também venceu Bragantino, Internacional e Vitória nos compromissos anteriores pelo campeonato.

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Ceni também terá de fazer ao menos uma mudança. Kike Olivera está suspenso, enquanto Erick retorna depois de cumprir suspensão contra o Remo. Michel Araújo segue fora por lesão muscular, e Mateo Sanabria ainda estava vetado pelo departamento médico na rodada passada. A tendência é que o treinador mantenha a estrutura com Acevedo, Jean Lucas e Rodrigo Nestor no meio.

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Onde assistir à partida entre Athletico-PR e Bahia?

Athletico-PR e Bahia jogam neste domingo, 20, às 19h30 (horário de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo pelo Premiere.

Prováveis escalações:

Athletico-PR: Mycael; Dantas, Aguirre e Arthur Dias; Benavídez, Luiz Gustavo, Jadson e Mendoza; Leozinho, Zapelli e Vargas. Técnico: Odair Hellmann. 

Bahia: Ronaldo; Román Gómez, Marcos Victor, David Duarte e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Rodrigo Nestor; Erick, Erick Pulga e Alejo Véliz. Técnico: Rogério Ceni. 

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Arbitragem:

  • Árbitro: Anderson Daronco (RS);
  • Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS);
  • Quarto árbitro: Jodis Nascimento de Souza (RJ);
  • VAR: Marcio Henrique de Gois (SP);
  • AVAR: Cleriston Clay Barreto Rios (SE);
  • AVAR2: Dyorgines Jose Padovani de Andrade (ES).
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