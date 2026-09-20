As contradições de Neymar: entre carinho pela filha e falas problemáticas sobre mulheres

Aos 34 anos, o atacante Neymar possui um histórico um tanto quanto problemático no que diz respeito a falas machistas. O ex-jogador da seleção brasileira já associou o período menstrual a decisões irracionais, comparou mulheres à posse de bola e até xingou abertamente uma árbitra durante um confronto do Santos — embora negue este último episódio. No entanto, o atleta tem tentado colocar isso em segundo plano, na medida em que dá demonstrações públicas de afeto com sua segunda filha, Mavie.

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Fruto da relação entre Neymar e sua esposa, Bruna Biancardi, Mavie é a primeira filha do casal, tendo Davi Lucca, primogênito do jogador com Carol Dantas, como irmão mais velho. Embora todos os relatos sobre a postura de Neymar como pai sejam positivos — algo surpreendente considerando o histórico controverso do jogador —, ele nunca pareceu tão à vontade com um dos herdeiros como aparenta estar com a menina de 2 anos.

Tornou-se comum ver o camisa 10 do Santos em momentos públicos com a herdeira. Mavie passou a acompanhar o pai no momento em que os jogadores do alvinegro entram em campo, antes das partidas, e corriqueiramente aparece no centro de treinamento do time paulista. A pequena já surgiu em fotos vestindo o uniforme personalizado do pai e em publicações nas redes sociais maquiando Neymar.

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A proximidade e o evidente carinho que o atacante sente pela filha parecem contrastar com alguns comportamentos apresentados por Neymar no que diz respeito às mulheres. Quando ainda jogava no Paris Saint-Germain, ele as comparou a posse de bola, ao explicar a classificação do time sobre o Bayern de Munique na Liga dos Campeões: “Mas é o que dizem: pode ter a posse de bola que for ou cantar a mulher a noite inteira. Se falou cinco minutos e leva, já era”.

Declarações polêmicas também foram feitas em seu retorno ao Brasil para jogar no Santos, sendo a mais evidente a crítica feita ao árbitro Sávio Pereira Sampaio após uma partida contra o Remo no dia 2 de abril. “Sávio é assim, acordou meio de ‘chico’. Quer ser a figura do jogo, falta de respeito muito grande com os jogadores, não quer papo, não quer conversa, é um cara que manda no jogo, quer comandar tudo”, disse Neymar, usando uma expressão pejorativa relacionada a menstruação.

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Até mesmo supostos xingamentos contra mulheres ocorreram nesse período. Em um vídeo, um especialista em leitura labial afirmou que Neymar teria atacado verbalmente a árbitra Edina Alves durante uma partida. “Boa, Edina, c***lho. Vai tomar no **, porra. Vai se fer***, caralho! Dá a por** da falta”, teria dito o camisa 10. Neymar se manifestou publicamente sobre o caso e pediu que as leituras fossem “100% corretas”. Em seguida, o criador de conteúdo provocou o jogador: “Mas me fala aí: no último vídeo, a leitura labial está errada?”. Neymar, porém, não respondeu.

O comportamento, sem dúvidas, levanta questões acerca da forma como Neymar lida com mulheres. Ainda assim, o atacante parece manter uma relação genuína com a filha, marcada por inúmeros episódios públicos de afeto — embora também não esteja isenta de erros, como mostra uma publicação em que ele aparece deixando Mavie maquiá-lo e afirma: “Minha masculinidade diminuiu depois que virei pai de menina”.

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