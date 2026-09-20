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Vitória x Cruzeiro no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

Leão recebe a Raposa neste domingo, 20, no Barradão, pela 28ª rodada do campeonato

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 set 2026, 10h00
SALVADOR, BAHIA , BRAZIL - AUGUST 17: General view of the stadium before the match between Vitoria and Chapecoense as part of Brasileirao Series A 2014 at Estadio Manoel Barradas on AUGUST 17, 2014 in Salvador, Bahia, Brazil. (Photo by Felipe Oliveira/Getty Images)
Estádio do Barradão, em Salvador (Felipe Oliveira/Getty Images)
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Vitória e Cruzeiro se enfrentam neste domingo, 20, às 16h (horário de Brasília), no Barradão, em Salvador, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro

O Vitória chega ao duelo depois de empatar por 2 a 2 com o Mirassol fora de casa. A equipe de Jair Ventura abriu dois gols de vantagem no primeiro tempo, mas sofreu a reação do adversário depois do intervalo. Ainda assim, o resultado manteve uma sequência de recuperação do Rubro-Negro, que vinha de vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio no Barradão.

Jair Ventura deve manter boa parte da estrutura utilizada nas últimas rodadas. Cacá, Luan Cândido e Jamerson são peças importantes do sistema defensivo, enquanto Zé Vitor e Caíque Gonçalves formam a base do meio-campo. Na frente, Renê permanece como principal referência, com Erick e Diego Tarzia atuando pelos lados.

O Cruzeiro desembarca em Salvador tentando consolidar uma reação no campeonato. A equipe de Artur Jorge venceu o Athletico-PR por 3 a 1 na última rodada, resultado que levou a Raposa aos 42 pontos e manteve o clube próximo da zona de classificação para a Libertadores. Antes disso, os mineiros haviam perdido para o Santos por 2 a 1 na Vila Belmiro.

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Artur Jorge deve contar com seus principais jogadores para a partida. Jonathan Jesus voltou a ficar disponível depois de problema físico, enquanto Kaio Jorge segue como referência do ataque. Matheus Pereira deve atuar por trás do centroavante, com Gerson comandando a saída de bola. A principal dúvida está na composição do meio e nas laterais, onde Fagner e William disputam espaço pela direita.

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Onde assistir à partida entre Vitória e Cruzeiro?

Vitória e Cruzeiro jogam neste domingo, 20, às 16h (horário de Brasília), no Barradão, em Salvador, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo pela TV Globo, ge TV e Premiere.

Prováveis escalações:

Vitória: Lucas Arcanjo; Mateusinho, Cacá, Luan Cândido e Jamerson; Brítez, Zé Vitor e Caíque Gonçalves; Diego Tarzia, Erick e Renê. Técnico: Jair Ventura.

Cruzeiro: Otávio; Fagner (William), Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Gabriel Rojas; Lucas Romero, Gerson e Matheus Pereira; Keny Arroyo, Wesley e Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge.

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Arbitragem:

  • Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP);
  • Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE);
  • Quarto árbitro: Leonardo Willers Lorenzatto (MT);
  • VAR: Daiane Muniz (SP);
  • AVAR: Amanda Matias Masseira (SP);
  • AVAR2: Vinicius Goncalves Dias Araujo (SP).
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