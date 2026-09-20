A pouco convencional rotina de sono de Erling Haaland

Um dos principais astros do futebol moderno, o norueguês Erling Haaland adotou uma rotina inusitada de sono para manter o desempenho físico e mental no auge. Ao se preparar para dormir, o atacante usa óculos que bloqueiam a luz azul emitida por dispositivos eletrônicos e cobre a boca com uma fita adesiva, hábito que, segundo ele, ajuda a melhorar a qualidade do descanso.

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“Eu acho que dormir é a coisa mais importante do mundo. Para dormir bem, uso uns óculos especiais que bloqueiam a luz azul e apago todos os sinais no quarto. Você deveria experimentar e cobrir a boca com uma fita. Eu durmo assim”, disse o jogador do Manchester City em entrevista ao influenciador Logan Paul.

Segundo Haaland, o ritual começa cerca de três horas antes de ir para a cama, como uma forma de preparar o corpo para o descanso. O norueguês tenta reduzir a exposição à luz das telas por meio dos óculos de lentes laranjas, que filtram parte da luz azul. A exposição à luz durante a noite pode interferir na produção de melatonina e no ciclo de sono, embora os efeitos específicos dos óculos com filtro de luz azul ainda sejam objeto de estudo.

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Já em relação à prática de cobrir a boca com fita adesiva, há poucas evidências científicas que comprovem os benefícios. O hábito se popularizou nas redes sociais e passou a ser associado a supostos efeitos, como melhora da respiração pela boca e redução do mau hálito. Embora alguns estudos apontem a redução da fadiga diurna em pessoas com apneia do sono, a Sleep Foundation aponta riscos associados à prática, como irritação da pele e problemas respiratórios, principalmente quando utilizada por pessoas com congestão nasal crônica.