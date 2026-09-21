Jogo da seleção brasileira nesta semana: data, horário e adversário
Equipe comandada por Ancelotti inicia uma nova sequência de compromissos após a Copa do Mundo de 2026
A seleção brasileira volta a campo nesta sexta-feira, 25, para enfrentar a Austrália no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville. A partida começa às 7h (de Brasília) e será o primeiro compromisso da equipe principal desde a disputa da Copa do Mundo de 2026. O duelo abre uma sequência de três amistosos nesta Data Fifa, com mais um confronto diante dos australianos e, depois, uma partida inédita contra a Índia.
Os jogos inauguram uma nova etapa do trabalho de Carlo Ancelotti. Na primeira convocação depois do Mundial, o treinador chamou 26 jogadores, dez deles atuando no futebol brasileiro, e apresentou uma lista marcada por renovação. Entre os convocados estão nomes como Vinícius Júnior, Raphinha, Estêvão e Endrick, além de novidades que ganharam espaço no início do ciclo de preparação para as próximas grandes competições.
A convocação original, porém, já passou por mudanças. O atacante João Pedro, do Chelsea, foi cortado após sofrer uma lesão e acabou substituído pelo meio-campista Martinelli, do Fluminense, chamado pela primeira vez para a Seleção principal. Dias depois, Wesley, da Roma, também deixou o grupo por problema físico. Para o seu lugar, Ancelotti convocou Vanderson, do Monaco.
Depois da primeira partida contra a Austrália, Brasil e os donos da casa voltam a se enfrentar na terça-feira, 29 de setembro, às 7h (de Brasília), no Suncorp Stadium, em Brisbane. Em seguida, a delegação seguirá para a Índia, onde encara a seleção local em 3 de outubro, às 11h (de Brasília), no Salt Lake Stadium, em Calcutá. Será o primeiro duelo entre as seleções principais de Brasil e Índia.
A delegação brasileira começou a se reunir na Austrália no fim de semana. A comissão técnica de Ancelotti já está no país, e os convocados têm apresentação programada ao longo dos primeiros dias desta semana antes da estreia da nova fase da Seleção.
Convocados da Seleção Brasileira
- Goleiros: Hugo Souza (Corinthians), Pedro Morisco (Coritiba) e Otávio (Cruzeiro).
- Defensores: Arthur Dias (Athletico-PR), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Jair (Nottingham Forest), Marquinhos (PSG), Matheuzinho (Corinthians), Mauro Junior (PSV Eindhoven), Vitor Reis (Manchester City) e Vanderson (Monaco).
- Meio-campistas: Andrey Santos (Manchester United), Breno Bidon (Corinthians), Bruno Guimarães (Arsenal), Danilo Santos (Botafogo), Douglas Luiz (Juventus), Gabriel Bontempo (Santos) e Martinelli (Fluminense).
- Atacantes: Endrick (Real Madrid), Estêvão (Chelsea), Pedro (Flamengo), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Samuel Lino (Flamengo) e Vinícius Júnior (Real Madrid).
Próximos jogos da Seleção Brasileira
- 25 de setembro: Austrália x Brasil — 7h — Queensland Country Bank Stadium, Townsville
- 29 de setembro: Austrália x Brasil — 7h — Suncorp Stadium, Brisbane
- 3 de outubro: Índia x Brasil — 11h — Salt Lake Stadium, Calcutá