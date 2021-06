Rogério Caboclo é afastado por 30 dias da presidência da CBF

Rogério Caboclo foi afastado da presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) por 30 dias por uma decisão do Conselho de Ética, neste domingo, 6 confirmaram dirigentes da entidade a PLACAR. A punição foi anunciada dois dias depois de Caboclo ser formalmente acusado de assédio moral e sexual por uma funcionária da entidade, segundo informações do site Ge.com.

Assine a revista digital no app por apenas R$ 8,90/mês

De acordo com o que prevê o estatuto da CBF, o vice mais velho, Antônio Carlos Nunes, reassumirá o cargo durante o período de afastamento. Procurado por PLACAR, Coronel Nunes, como é conhecido, disse não saber do ocorrido. “Nada chegou para mim sobre esse afastamento.” Uma reunião entre os diretores e vice-presidentes deve acontecer na manhã desta segunda-feira, 7, no Rio de Janeiro.

Presidente da CBF durante 2017 e 2019, após o afastamento de Marco Polo Del Nero, acusado de corrupção, Nunes protagonizou uma série de gafes durante sua gestão, como quando errou o voto para sede da Copa de 2026, gesto visto na época como uma traição pela Conmebol.

Já no fim da tarde, a entidase se posicionou oficialmente. “A CBF informa que recebeu na tarde deste domingo, 6, decisão da Comissão de Ética do Futebol Brasileiro suspendendo temporariamente (pelo prazo inicial de 30 dias) o Presidente Rogério Caboclo do exercício de suas funções. Seguindo o Estatuto da entidade, toma posse interinamente, por critério de idade, o vice-presidente Antônio Carlos Nunes de Lima. A decisão é sigilosa e o processo tramitará perante a referida Comissão, com a finalidade de apurar a denúncia apresentada.”

A denúncia de assédio moral e sexual contra Caboclo foi protocolado na Comissão de Ética da CBF e na Diretoria de Governança e Conformidade pela funcionária, que trabalha no setor de cerimonialistas da entidade e teve sua identidade preservada. Na sexta, a CBF se manifestou brevemente sobre o caso: “Nota dos advogados: A defesa de Rogério Caboclo responde que ele nunca cometeu nenhum tipo de assédio. E vai provar isso na investigação da Comissão de Ética da CBF.”

Continua após a publicidade

Segundo a reportagem do Ge.com, a mulher em questão alegou sofrer os abusos desde abril do ano passado. No documento, ela afirma ter provas de suas alegações e pede que Caboclo seja investigado, afastado pela entidade e, punido pela Justiça Estadual.

A funcionária diz ter sofrido constrangimentos em viagens e reuniões com o presidente e na presença de diretores da CBF. Na denúncia, ela cita episódios em que o dirigente perguntou se ela se “masturbava” e em que tentou forçá-la a comer um biscoito de cachorro, chamando-a de “cadela”. Ainda segundo a denunciante, os comportamentos abusivos eram constantes, sempre com Caboclo aparentando estar alcoolizado.

A confusão de ordem pessoal de Caboclo coincide com um momento de enorme turbulência política e esportiva na CBF. Em acordo costurado com a Conmebol e com o governo Bolsonaro, a entidade trouxe para o Brasil a Copa América, depois que as sedes originais, Colômbia e Argentina, desistiram devido a tensões sociais e aumento dos casos de Covid-19, respectivamente.

A forma como a mudança foi feita, sem consultar os atletas que se viram expostos a um debate essencialmente político e que gerou enorme repercussão nas redes sociais, levou o grupo de jogadores e a comissão técnica e se posicionar contrários à participação na Copa América.

O técnico Tite e o volante Casemiro confirmaram ter tido uma reunião com Caboclo, cujo conteúdo será revelado na terça-feira, 8, após a partida contra o Paraguai nas Eliminatórias. “Todo mundo sabe nosso posicionamento”, desabafou Casemiro, após a vitória sobre o Equador, no Beira-Rio.