O sofrimento de Di María: ‘Os memes me machucam muito’

O meia Ángel Di María sonha em acabar na Rússia com a “maldição” que acompanha a seleção argentina em mais de duas décadas sem títulos relevantes. O companheiro de Neymar no Paris Saint-Germain falou sobre as decepções vividas na equipe nacional, com direito a três derrotas em finais (duas de Copa América e uma da Copa do Mundo), e foi direto ao dizer o que mais lhe machuca: os impiedosos memes que se espalham pelas redes sociais.

Suas seguidas lesões em momentos decisivos foram motivo de piada em seu país. “As críticas e os memes que saem, ainda que não pareça, machucam muito, nos ferem, e nos fazem pensar muito. É por isso que às vezes alguns jogadores pensam em deixar a seleção”, afirmou Di María à emissora argentina TyC Sports.

Seus colegas Gonzalo Higuaín, Fernando Gago, Sergio Agüero e até Lionel Messi também são vítimas constantes de memes após os fracassos. Segundo Di María, a ajuda psicológica é fundamental nestes momentos. “O psicólogo me ajudou muito. Pude falar, descarregar e entender muitas coisas”, disse, afastando o preconceito. “Não há nada de mal nisso, é algo natural, os atores também buscam ajuda… eu precisava naquele momento.”

“Trato de colocar a cabeça no lugar e entender que as pessoas que estão atrás de um celular ou de um computador só sabem fazer isso, rir de coisas que não têm sentido”, completou o atacante de 29 anos. Ele ainda relembrou o gol marcado na Copa América de 2016, no dia em que perdeu sua avó.

“A família também não me permitiria abandonar, deixar de sonhar em vestir a camisa da seleção. Já disse na Copa América quando minha avó morreu que o orgulho dela era que eu fizesse parte da seleção argentina.” Di María é uma das principais esperanças da equipe para conquistar o tricampeonato mundial em Moscou.