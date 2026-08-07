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Esporte

Quando será o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil

CBF vai definir os confrontos, mandos de campo e o chaveamento até a decisão em cerimônia no Rio

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 ago 2026, 10h16
RIO DE JANEIRO, BRAZIL - DECEMBER 21: Detail of the trophy prior to the Copa Do Brasil 2025 Final second leg match between Corinthians and Vasco da Gama at Maracana Stadium on December 21, 2025 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)
Troféu da Copa do Brasil (Buda Mendes/Getty Images)
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O sorteio das quartas de final da Copa do Brasil de 2026 será realizado na próxima terça-feira, 11 de agosto, às 11h (de Brasília), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro. A cerimônia vai definir os quatro confrontos da próxima fase, os mandos de campo e o chaveamento da competição até a final.

Com o encerramento das oitavas de final nesta quinta-feira, 6, estão definidos os oito clubes que seguem na disputa pelo título: Atlético-MG, Cruzeiro, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos, Vasco e Vitória. Qualquer equipe poderá enfrentar qualquer um dos outros sete classificados na próxima fase.

Os jogos de ida das quartas de final vão acontecer na semana do dia

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26 de agosto, enquanto as partidas de volta estão previstas para a semana do dia 2 de setembro.

Além da vaga entre os quatro melhores, quem avançar às semifinais receberá mais R$ 9 milhões, enquanto o campeão terá direito a uma premiação de R$ 78 milhões. Cada equipe classificada às quartas já garantiu

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R$ 4 milhões pela participação nesta fase. 

A Copa do Brasil terá ainda outra novidade nesta temporada: a decisão será disputada em jogo único, no dia 6 de dezembro. O local da final ainda será definido pela CBF. 

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Futebol: as contratações de peso na temporada

Resultados das oitavas de final

Considerando o placar agregado dos jogos de ida e volta, os confrontos terminaram assim:

  • Vitória 4 x 2 Athletico-PR
  • Internacional 3 x 2 Corinthians
  • Vasco 3 x 1 Fluminense
  • Grêmio 2 x 1 Mirassol
  • Atlético-MG 1 x 0 Juventude
  • Santos 1 x 0 Remo
  • Cruzeiro 2 x 0 Chapecoense
  • Palmeiras 5 x 3 Fortaleza
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Entre as classificações de maior impacto esteve a do Vitória, que reverteu a derrota por 2 a 0 para o Athletico-PR na ida ao golear por 4 a 0 no Barradão, avançando com 4 a 2 no agregado. O Internacional eliminou o Corinthians em um confronto equilibrado, por 3 a 2, enquanto o Vasco levou a melhor no clássico contra o Fluminense, com 3 a 1 no placar acumulado. O Grêmio passou pelo Mirassol por 2 a 1, e o Atlético-MG confirmou a vaga diante do Juventude com vitória por 1 a 0 no agregado. O Santos também avançou pela margem mínima, eliminando o Remo por 1 a 0, enquanto o Cruzeiro superou a Chapecoense por 2 a 0. Já o Palmeiras protagonizou a eliminatória mais movimentada das oitavas ao eliminar o Fortaleza por 5 a 3, completando a lista dos oito clubes que seguem na disputa pelo título.

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