Quando será o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil
CBF vai definir os confrontos, mandos de campo e o chaveamento até a decisão em cerimônia no Rio
O sorteio das quartas de final da Copa do Brasil de 2026 será realizado na próxima terça-feira, 11 de agosto, às 11h (de Brasília), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro. A cerimônia vai definir os quatro confrontos da próxima fase, os mandos de campo e o chaveamento da competição até a final.
Com o encerramento das oitavas de final nesta quinta-feira, 6, estão definidos os oito clubes que seguem na disputa pelo título: Atlético-MG, Cruzeiro, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos, Vasco e Vitória. Qualquer equipe poderá enfrentar qualquer um dos outros sete classificados na próxima fase.
Os jogos de ida das quartas de final vão acontecer na semana do dia
26 de agosto, enquanto as partidas de volta estão previstas para a semana do dia 2 de setembro.
Além da vaga entre os quatro melhores, quem avançar às semifinais receberá mais R$ 9 milhões, enquanto o campeão terá direito a uma premiação de R$ 78 milhões. Cada equipe classificada às quartas já garantiu
R$ 4 milhões pela participação nesta fase.
A Copa do Brasil terá ainda outra novidade nesta temporada: a decisão será disputada em jogo único, no dia 6 de dezembro. O local da final ainda será definido pela CBF.
Resultados das oitavas de final
Considerando o placar agregado dos jogos de ida e volta, os confrontos terminaram assim:
- Vitória 4 x 2 Athletico-PR
- Internacional 3 x 2 Corinthians
- Vasco 3 x 1 Fluminense
- Grêmio 2 x 1 Mirassol
- Atlético-MG 1 x 0 Juventude
- Santos 1 x 0 Remo
- Cruzeiro 2 x 0 Chapecoense
- Palmeiras 5 x 3 Fortaleza
Entre as classificações de maior impacto esteve a do Vitória, que reverteu a derrota por 2 a 0 para o Athletico-PR na ida ao golear por 4 a 0 no Barradão, avançando com 4 a 2 no agregado. O Internacional eliminou o Corinthians em um confronto equilibrado, por 3 a 2, enquanto o Vasco levou a melhor no clássico contra o Fluminense, com 3 a 1 no placar acumulado. O Grêmio passou pelo Mirassol por 2 a 1, e o Atlético-MG confirmou a vaga diante do Juventude com vitória por 1 a 0 no agregado. O Santos também avançou pela margem mínima, eliminando o Remo por 1 a 0, enquanto o Cruzeiro superou a Chapecoense por 2 a 0. Já o Palmeiras protagonizou a eliminatória mais movimentada das oitavas ao eliminar o Fortaleza por 5 a 3, completando a lista dos oito clubes que seguem na disputa pelo título.