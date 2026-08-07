Quando será o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil

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O sorteio das quartas de final da Copa do Brasil 2026 acontecerá na terça-feira, 11 de agosto, às 11h, na sede da CBF. Oito clubes – Atlético-MG, Cruzeiro, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos, Vasco e Vitória – seguem na disputa. Os jogos de ida serão em 26 de agosto e a volta em 2 de setembro. Avance para saber os resultados e a premiação milionária.

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O sorteio das quartas de final da Copa do Brasil de 2026 será realizado na próxima terça-feira, 11 de agosto, às 11h (de Brasília), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro. A cerimônia vai definir os quatro confrontos da próxima fase, os mandos de campo e o chaveamento da competição até a final.

Com o encerramento das oitavas de final nesta quinta-feira, 6, estão definidos os oito clubes que seguem na disputa pelo título: Atlético-MG, Cruzeiro, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos, Vasco e Vitória. Qualquer equipe poderá enfrentar qualquer um dos outros sete classificados na próxima fase.

Os jogos de ida das quartas de final vão acontecer na semana do dia

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26 de agosto, enquanto as partidas de volta estão previstas para a semana do dia 2 de setembro.

Além da vaga entre os quatro melhores, quem avançar às semifinais receberá mais R$ 9 milhões, enquanto o campeão terá direito a uma premiação de R$ 78 milhões. Cada equipe classificada às quartas já garantiu

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R$ 4 milhões pela participação nesta fase.

A Copa do Brasil terá ainda outra novidade nesta temporada: a decisão será disputada em jogo único, no dia 6 de dezembro. O local da final ainda será definido pela CBF.

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Resultados das oitavas de final

Considerando o placar agregado dos jogos de ida e volta, os confrontos terminaram assim:

Vitória 4 x 2 Athletico-PR

4 x 2 Athletico-PR Internacional 3 x 2 Corinthians

3 x 2 Corinthians Vasco 3 x 1 Fluminense

3 x 1 Fluminense Grêmio 2 x 1 Mirassol

2 x 1 Mirassol Atlético-MG 1 x 0 Juventude

1 x 0 Juventude Santos 1 x 0 Remo

1 x 0 Remo Cruzeiro 2 x 0 Chapecoense

2 x 0 Chapecoense Palmeiras 5 x 3 Fortaleza

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Entre as classificações de maior impacto esteve a do Vitória, que reverteu a derrota por 2 a 0 para o Athletico-PR na ida ao golear por 4 a 0 no Barradão, avançando com 4 a 2 no agregado. O Internacional eliminou o Corinthians em um confronto equilibrado, por 3 a 2, enquanto o Vasco levou a melhor no clássico contra o Fluminense, com 3 a 1 no placar acumulado. O Grêmio passou pelo Mirassol por 2 a 1, e o Atlético-MG confirmou a vaga diante do Juventude com vitória por 1 a 0 no agregado. O Santos também avançou pela margem mínima, eliminando o Remo por 1 a 0, enquanto o Cruzeiro superou a Chapecoense por 2 a 0. Já o Palmeiras protagonizou a eliminatória mais movimentada das oitavas ao eliminar o Fortaleza por 5 a 3, completando a lista dos oito clubes que seguem na disputa pelo título.