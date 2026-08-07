João Fonseca x Casper Ruud: horário e onde assistir à partida do Masters 1000 de Montreal

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João Fonseca volta à quadra nesta sexta-feira para um grande desafio no Masters 1000 de Montreal. O jovem brasileiro enfrenta Casper Ruud, ex-número 2 do mundo, em um confronto que pode solidificar ainda mais sua temporada de ascensão. Fonseca já derrotou Ruud em Roland Garros e vem de vitória sobre Tsitsipas.

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João Fonseca volta à quadra nesta sexta-feira, 7, para disputar a terceira rodada do Masters 1000 de Montreal. O brasileiro enfrenta o norueguês Casper Ruud, atual número 14 do mundo e ex-número 2 do ranking, não antes das 20h (de Brasília), na quadra central. A confronto será o primeiro da noite.

Fonseca, atual número 27 do ranking, chega ao encontro embalado por uma vitória na estreia no torneio. Depois de mais de um mês longe de torneios oficiais, o carioca estreou diretamente na segunda rodada por ser o 22º cabeça de chave e derrotou Stefanos Tsitsipas por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (3) e 7/5.

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Do outro lado estará um rival conhecido. Fonseca e Ruud se enfrentaram nas oitavas de final de Roland Garros neste ano e o brasileiro venceu por 3 sets a 1, com parciais de 7/5, 7/6 (8), 5/7 e 6/2, em uma das atuações que marcaram sua campanha em Paris.

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O norueguês, dono de 14 títulos no circuito e com experiência acumulada em grandes palcos, derrotou o argentino Juan Manuel Cerúndolo, então 52º do ranking, na segunda rodada do torneio, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2, em apenas 59 minutos.

Para João Fonseca, uma vitória hoje pode significar derrotas duas vezes consecutivas um tenista experiente entre os 20 melhores do ranking, o que seria mais um passo em uma temporada de ascensão.

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Quem vencer vai enfrentar nas oitavas de final o vencedor de Jakub Mensik x Terence Atmane, que também jogam nesta sexta-feira. Ou seja, se Fonseca passar por Ruud, poderá reencontrar Mensik, que o derrotou nas quartas de final de Roland Garros deste ano, desde que o tcheco também avance contra Atmane.

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Onde assistir a partida entre João Fonseca e Casper Ruud hoje?

João Fonseca e Casper Ruud se enfrentam nesta sexta-feira, 7, não antes das 20h (horário de Brasília), pela terceira rodada do Masters 1000 de Montreal, no Canadá. O confronto terá transmissão da ESPN 2 na TV e do streaming Disney+.