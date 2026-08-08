Chelsea x Milan: onde assistir, horário e escalações

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Chelsea e Milan se enfrentam neste sábado, 8 de agosto, às 9h, em um amistoso de pré-temporada na Indonésia. O confronto, que marca a busca por consistência dos Blues e ajustes táticos dos Rossoneri, promete ser um duelo estratégico entre Xabi Alonso e Rúben Amorim. Saiba onde assistir e as prováveis escalações.

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O Chelsea enfrenta o Milan neste sábado, 8, às 9h (horário de Brasília), no Estádio Gelora Bung Karno, em Jacarta, na Indonésia. O amistoso faz parte da preparação dos dois clubes para a temporada 2026/27 e marca a primeira partida entre duas grandes equipes europeias realizada em solo indonésio.

O Chelsea chega ao confronto em busca de uma atuação mais consistente depois de perder por 1 a 0 para a Juventus, em Hong Kong. Sob o comando de Xabi Alonso, o time inglês tem utilizado a excursão asiática para testar jovens e integrar reforços, como Geovany Quenda, que teve desempenho elogiado em sua estreia. A tendência é que o treinador volte a promover mudanças, administrando a condição física do elenco.

Já o Milan, dirigido por Rúben Amorim, tenta avançar nos ajustes coletivos antes do início do Campeonato Italiano. A equipe empatou por 2 a 2 com o Celtic em um de seus compromissos de preparação e deve aproveitar o duelo para observar diferentes formações, principalmente no meio-campo e no ataque.

Chelsea e Milan já se enfrentaram

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15 vezes ao longo da história, considerando partidas oficiais e amistosos, com sete vitórias inglesas, quatro triunfos italianos e quatro empates. Nos torneios oficiais, foram sete encontros. O Chelsea venceu três, o Milan ganhou um e outros três terminaram empatados.

No confronto mais recente, disputado em agosto de 2025, o Chelsea venceu o Milan por 4 a 1, em Stamford Bridge.

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Como assistir a Chelsea x Milan hoje?

Chelsea e Milan se enfrentam neste sábado, 8, às 9h (horário de Brasília), no Estádio Gelora Bung Karno, em Jacarta, na Indonésia, em amistoso preparatório para a temporada europeia. A partida terá transmissão exclusiva da Sportynet na TV e no Youtube.

Prováveis escalações

Chelsea: Robert Sánchez; Marco Palestra, Wesley Fofana, Tosin Adarabioyo e Jorrel Hato; Moisés Caicedo e Dário Essugo; Pedro Neto, Cole Palmer e Jamie Gittens; João Pedro. Técnico: Xabi Alonso.

Milan: Mike Maignan; Fikayo Tomori, Matteo Gabbia e Strahinja Pavlović; Samuel Chukwueze, Youssouf Fofana, Yunus Musah e Pervis Estupiñán; Ruben Loftus-Cheek e Christopher Nkunku; Francesco Camarda. Técnico: Rúben Amorim.