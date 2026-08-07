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Esporte

Revelada a causa da morte de jogador da NBA de 29 anos

Brandon Clarke, do Memphis Grizzlies, morreu em 11 de maio

Por Redação 7 ago 2026, 20h40
Brandon Clarke
Brandon Clarke (Redes Sociais/Reprodução)
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Revelada a causa da morte de jogador da NBA de 29 anos Priorizar nos meus resultados Google

A morte de Brandon Clarke, jogador do Memphis Grizzlies, da NBA, foi declarada como acidental e atribuída a uma overdose pelo uso de heroína e cocaína, anunciou o Departamento de Medicina Legal do Condado de Los Angeles nesta sexta-feira, 7.

Clarke morreu no dia 11 de maio, aos 29 anos. Com dupla cidadania, americana e canadense, o atleta foi encontrado inconsciente em seu quarto e os paramédicos declararam sua morte no local.

Um médico legista realizou o exame do corpo no dia seguinte, e a causa e a natureza do óbito foram certificadas nesta sexta-feira. Segundo um comunicado, “o laudo do médico legista estará disponível em uma data futura”.

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Clarke foi draftado como 21ª escolha em 2019 pelo Oklahoma City Thunder, equipe que o negociou com o Memphis poucos dias depois. Em sete temporadas com os Grizzlies, ele teve média de 10,2 pontos, 5,5 rebotes e 1,3 assistências por jogo ao longo de 309 jogos na carreira.

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(Com AFP)

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TAGS:
Basquete
NBA
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