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Esporte

Jogos de hoje, sábado, 8 de agosto: onde assistir futebol ao vivo e horários

Volta dos campeonatos europeus, amistosos e Séries A e B do Brasileirão são os destaques do dia

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 ago 2026, 06h00
PORTO ALEGRE, BRAZIL - MAY 13: General view inside the stadium prior to a Copa CONMEBOL Sudamericana 2025 match between Gremio and Godoy Cruz at Arena do Gremio on May 13, 2025 in Porto Alegre, Brazil. (Photo by Pedro H. Tesch/Getty Images)
Arena do Grêmio, em Porto Alegre (Pedro H. Tesch/Getty Images)
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A agenda de futebol deste sábado, 8 de agosto, oferece uma programação extensa, com partidas desde a manhã até o fim da noite. No cenário internacional, os amistosos de pré-temporada concentram boa parte dos holofotes. Chelsea e Milan abrem o dia, seguidos por Bayer Leverkusen e Sevilla, enquanto o Real Madrid enfrenta o Ferencváros em mais um teste antes do início oficial da temporada europeia. Também chama atenção a sequência envolvendo Udinese, Nottingham Forest e Barcelona, em uma série de confrontos de 45 minutos cada. 

As competições oficiais europeias também ganham espaço importante na grade. Colchester United e Southampton entram em campo pela Copa da Liga Inglesa, torneio tradicionalmente marcado por surpresas e oportunidades para equipes de menor investimento. Em Portugal, Marítimo, Casa Pia, Vitória de Guimarães, Arouca, Estrela da Amadora e Sporting movimentam a rodada, enquanto PSV, Fortuna Sittard, AZ Alkmaar e ADO Den Haag representam o Campeonato Holandês. Na Argentina, Tigre e River Plate se enfrentam às 17h, antes do clássico entre Boca Juniors e Vélez Sarsfield encerrar a programação internacional do dia.

No Brasil, a Série A reúne quatro partidas e reserva um clássico carioca para fechar a noite. Grêmio e São Paulo jogam às 16h, Remo e Atlético-MG entram em campo às 18h30, e Coritiba e Chapecoense se enfrentam às 20h30. Pouco depois, Botafogo e Fluminense medem forças em um duelo de forte rivalidade regional. A Série B também oferece dois confrontos importantes, com Vila Nova diante do Sport e Botafogo-SP contra o América-MG, em uma competição na qual cada rodada costuma redesenhar a luta pelo acesso e contra o rebaixamento.

O futebol feminino completa a programação nacional com Atlético-MG x Bahia e Ferroviária x Palmeiras. 

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Confira a agenda dos principais jogos deste sábado, 8 de agosto de 2026, com horários e canais:

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CAMPEONATOS INTERNACIONAIS

Amistosos de clubes

  • 09h00 – Chelsea x Milan – SportyNet (TV e YouTube)
  • 10h30 – Bayer Leverkusen x Sevilla – Xsports
  • 14h00 – Real Madrid x Ferencváros – ESPN e Disney+
  • 15h00 – Udinese x Nottingham Forest – Disney+
  • 16h00 – Barcelona x Nottingham Forest – Disney+
  • 17h00 – Udinese x Barcelona – Disney+

Copa da Liga Inglesa

  • 13h30 – Colchester United x Southampton – ESPN 3 e Disney+

Campeonato Português

  • 11h30 – Marítimo x Casa Pia – Disney+
  • 14h00 – Vitória de Guimarães x Arouca – Disney+
  • 16h30 – Estrela da Amadora x Sporting – ESPN 4 e Disney+
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Campeonato Holandês

  • 15h00 – PSV x Fortuna Sittard – Disney+
  • 16h00 – AZ Alkmaar x ADO Den Haag – Disney+

Campeonato Argentino

  • 17h00 – Tigre x River Plate – Disney+
  • 19h15 – Boca Juniors x Vélez Sarsfield – ESPN 4 e Disney+

CAMPEONATOS NACIONAIS

Campeonato Brasileiro — Série A

  • 16h00 – Grêmio x São Paulo – Premiere
  • 18h30 – Remo x Atlético-MG – Premiere
  • 20h30 – Coritiba x Chapecoense – Record, CazéTV e Premiere
  • 21h00 – Botafogo x Fluminense – SporTV e Premiere
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Campeonato Brasileiro — Série B

  • 16h00 – Vila Nova x Sport – ESPN, Xsports, SportyNet (TV e YouTube) e Disney+
  • 18h30 – Botafogo-SP x América-MG – Disney+

Campeonato Brasileiro Feminino

  • 15h00 – Atlético-MG x Bahia – Canal UOL, UOL Play e UOL Esporte no YouTube
  • 16h00 – Ferroviária x Palmeiras – TV Brasil
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