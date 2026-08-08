Jogos de hoje, sábado, 8 de agosto: onde assistir futebol ao vivo e horários

A agenda de futebol deste sábado, 8 de agosto, oferece uma programação extensa, com partidas desde a manhã até o fim da noite. No cenário internacional, os amistosos de pré-temporada concentram boa parte dos holofotes. Chelsea e Milan abrem o dia, seguidos por Bayer Leverkusen e Sevilla, enquanto o Real Madrid enfrenta o Ferencváros em mais um teste antes do início oficial da temporada europeia. Também chama atenção a sequência envolvendo Udinese, Nottingham Forest e Barcelona, em uma série de confrontos de 45 minutos cada.

As competições oficiais europeias também ganham espaço importante na grade. Colchester United e Southampton entram em campo pela Copa da Liga Inglesa, torneio tradicionalmente marcado por surpresas e oportunidades para equipes de menor investimento. Em Portugal, Marítimo, Casa Pia, Vitória de Guimarães, Arouca, Estrela da Amadora e Sporting movimentam a rodada, enquanto PSV, Fortuna Sittard, AZ Alkmaar e ADO Den Haag representam o Campeonato Holandês. Na Argentina, Tigre e River Plate se enfrentam às 17h, antes do clássico entre Boca Juniors e Vélez Sarsfield encerrar a programação internacional do dia.

No Brasil, a Série A reúne quatro partidas e reserva um clássico carioca para fechar a noite. Grêmio e São Paulo jogam às 16h, Remo e Atlético-MG entram em campo às 18h30, e Coritiba e Chapecoense se enfrentam às 20h30. Pouco depois, Botafogo e Fluminense medem forças em um duelo de forte rivalidade regional. A Série B também oferece dois confrontos importantes, com Vila Nova diante do Sport e Botafogo-SP contra o América-MG, em uma competição na qual cada rodada costuma redesenhar a luta pelo acesso e contra o rebaixamento.

O futebol feminino completa a programação nacional com Atlético-MG x Bahia e Ferroviária x Palmeiras.

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Confira a agenda dos principais jogos deste sábado, 8 de agosto de 2026, com horários e canais:

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CAMPEONATOS INTERNACIONAIS

Amistosos de clubes

09h00 – Chelsea x Milan – SportyNet (TV e YouTube)

10h30 – Bayer Leverkusen x Sevilla – Xsports

14h00 – Real Madrid x Ferencváros – ESPN e Disney+

15h00 – Udinese x Nottingham Forest – Disney+

16h00 – Barcelona x Nottingham Forest – Disney+

17h00 – Udinese x Barcelona – Disney+

Copa da Liga Inglesa

13h30 – Colchester United x Southampton – ESPN 3 e Disney+

Campeonato Português

11h30 – Marítimo x Casa Pia – Disney+

14h00 – Vitória de Guimarães x Arouca – Disney+

16h30 – Estrela da Amadora x Sporting – ESPN 4 e Disney+

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Campeonato Holandês

15h00 – PSV x Fortuna Sittard – Disney+

16h00 – AZ Alkmaar x ADO Den Haag – Disney+

Campeonato Argentino

17h00 – Tigre x River Plate – Disney+

19h15 – Boca Juniors x Vélez Sarsfield – ESPN 4 e Disney+

CAMPEONATOS NACIONAIS

Campeonato Brasileiro — Série A

16h00 – Grêmio x São Paulo – Premiere

18h30 – Remo x Atlético-MG – Premiere

20h30 – Coritiba x Chapecoense – Record, CazéTV e Premiere

21h00 – Botafogo x Fluminense – SporTV e Premiere

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Campeonato Brasileiro — Série B

16h00 – Vila Nova x Sport – ESPN, Xsports, SportyNet (TV e YouTube) e Disney+

18h30 – Botafogo-SP x América-MG – Disney+

Campeonato Brasileiro Feminino

15h00 – Atlético-MG x Bahia – Canal UOL, UOL Play e UOL Esporte no YouTube

16h00 – Ferroviária x Palmeiras – TV Brasil