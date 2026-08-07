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Esporte

Jogos de hoje, sexta, 7 de agosto: onde assistir futebol ao vivo e horários

Jogos da Copa da Liga Inglesa, Campeonato Português e Série B do Brasileirão são os destaques

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 ago 2026, 06h00
Troféu Carabao Cup prateado e brilhante, com detalhes ornamentados, exibido em um pedestal branco e verde. Duas fitas verdes com o logo Carabao Energy Drink pendem das alças, em um fundo escuro com luzes desfocadas
Taça da Copa da Liga Inglesa (James Gill - Danehouse/Getty Images)
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A agenda de futebol desta sexta-feira, 7 de agosto, reúne amistoso de pré-temporada, competições europeias em início de calendário e partidas importantes no cenário nacional. O principal destaque da manhã será o encontro entre Bayern de Munique e Aston Villa, às 9h, em mais um teste de preparação para a temporada europeia. 

Durante a tarde, a programação se volta para a Copa da Liga Inglesa e para o Campeonato Português. Wolverhampton e Port Vale entram em campo às 15h45, pouco antes de Middlesbrough e Wrexham medirem forças às 16h. Na sequência, Estoril e Famalicão abrem espaço para o futebol português, em uma partida que marca o início de uma nova caminhada nacional e ajuda a dar forma ao primeiro fim de semana de competições oficiais na Europa.

No Brasil, a Série B concentra boa parte da atenção noturna. Operário-PR e São Bernardo se enfrentam às 19h30, enquanto Ceará e Ponte Preta jogam uma hora depois. O Campeonato Brasileiro Feminino também ocupa espaço de destaque com o clássico entre Botafogo e Fluminense, às 21h30. Fechando a programação internacional, Independiente Rivadavia e Estudiantes de Río Cuarto entram em campo pelo Campeonato Argentino.

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Confira a agenda dos principais jogos desta sexta-feira, 7 de agosto de 2026, com horários e canais:

CAMPEONATOS INTERNACIONAIS

Amistosos de clubes

  • 09h00 – Bayern de Munique x Aston Villa – SportyNet (TV e YouTube)

Copa da Liga Inglesa

  • 15h45 – Wolverhampton x Port Vale – ESPN e Disney+
  • 16h00 – Middlesbrough x Wrexham – ESPN 4 e Disney+
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Campeonato Português

  • 16h15 – Estoril x Famalicão – Disney+

Campeonato Argentino

  • 21h45 – Independiente Rivadavia x Estudiantes de Río Cuarto – Disney+

CAMPEONATOS NACIONAIS

Campeonato Brasileiro — Série B

  • 19h30 – Operário-PR x São Bernardo – ESPN e Disney+
  • 20h30 – Ceará x Ponte Preta – Disney+
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Campeonato Brasileiro Feminino

  • 21h30 – Botafogo x Fluminense – SporTV
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Futebol: onde assistir
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