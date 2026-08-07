Bayern de Munique x Aston Villa: onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam nesta sexta-feira, 7, em amistoso de pré-temporada. Saiba como assistir
O Bayern de Munique enfrenta o Aston Villa nesta sexta-feira, 7, às 9h (horário de Brasília), no Kai Tak Sports Park, em Hong Kong, pelo Audi Football Summit. O amistoso encerra a passagem dos dois clubes pela Ásia e funciona como um teste antes do início da temporada europeia.
Campeão alemão na última temporada, o Bayern chega embalado pela vitória por 2 a 1 sobre o Jeju SK. Vincent Kompany, porém, ainda trabalha com um elenco incompleto: Harry Kane, Michael Olise e Dayot Upamecano receberam descanso prolongado após a Copa do Mundo, enquanto Jamal Musiala, Serge Gnabry, Alphonso Davies e Ismael Saibari também não devem participar da partida.
O Aston Villa usa o confronto como preparação para a Supercopa da Europa contra o Paris Saint-Germain. A equipe de Unai Emery venceu Indonesia All-Stars e BG Pathum United por 3 a 1, mas também terá baixas importantes. Emiliano Martínez, Ezri Konsa, Lucas Digne e Ollie Watkins não viajaram para Hong Kong, enquanto John McGinn virou dúvida após sentir o joelho.
Bayern de Munique e Aston Villa se enfrentaram oficialmente duas vezes, com duas vitórias do clube inglês, ambas por 1 a 0. A primeira ocorreu na final da Copa dos Campeões de 1982, resultado que deu ao Villa seu único título europeu. O reencontro aconteceu em outubro de 2024, pela Liga dos Campeões, quando Jhon Durán marcou o gol da vitória inglesa no Villa Park.
Como assistir a Bayern de Munique e Aston Villa hoje?
Bayern de Munique e Aston Villa se enfrentam nesta sexta-feira, 7, às 9h (horário de Brasília), no Kai Tak Sports Park, em Hong Kong, em amistoso preparatório para a temporada europeia. A partida terá transmissão exclusiva da Sportynet na TV e no Youtube.
Prováveis escalações
Bayern de Munique: Jonas Urbig; Sacha Boey, Jonathan Tah, Kim Min-jae e Nathaniel Brown; João Palhinha e Kimmich; Arijon Ibrahimović, Felipe Chávez e Luis Díaz; Bastian Assomo. Técnico: Vincent Kompany.
Aston Villa: Marco Bizot; Matty Cash, Victor Lindelöf, Pau Torres e Ian Maatsen; João Gomes e Lamare Bogarde; Evann Guessand, Emiliano Buendía e Alejandro Garnacho; Brian Madjo. Técnico: Unai Emery.