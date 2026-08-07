O que Vinicius Jr. disse sobre a renovação com o Real Madrid?

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Vinícius Jr. assinou um novo contrato com o Real Madrid, estendendo seu vínculo até 2032 e afastando especulações de saída. O jogador, que chegou ao clube aos 18 anos vindo do Flamengo, celebrou a permanência. Ele já acumula 14 títulos, incluindo duas Champions League e o prêmio The Best da Fifa em 2024.

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Vinicius Jr. assinou um contrato de renovação com o Real Madrid até 2032. Depois de muita negociação e especulações de uma possível saída, o clube fez o anúncio em suas redes sociais nesta quinta, 6.

Em suas redes sociais, o jogador reagiu à renovação: “Oito anos no Bernabéu são muito curtos…6 anos a mais e para sempre!”.

Em outra reação, o camisa 7 escreveu: “Eu amo vocês! Obrigado, torcida, presidente, Mourinho, Junni, José Ángel, jogadores e todos do clube.”

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O atacante foi contratado quando tinha apenas 16 anos e jogava pelo Flamengo, mas só se transferiu ao time madrilenho quando completou 18 anos. Passou pelo Real Madrid Castilla, time B do clube espanhol, em um período de adaptação e estreou pelo profissional em setembro de 2018.

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Desde então, são 14 títulos pelo clube, sendo duas Champions League, com gols marcados em ambas finais contra o Liverpool na decisão da temporada 2021/22 e contra o Borussia Dortmund em 2023/24. Também conquistou três títulos do Campeonato Espanhol, três da Supercopa da Espanha, três Mundiais de Clubes, 2 Supercopas da UEFA e 1 Copa do Rei. Em 2024, ele foi eleito o melhor jogador do mundo pelo prêmio The Best da Fifa.

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A renovação evitou uma saída “de graça”, já que seu contrato anterior se encerrava em julho de 2027, quando o jogador poderia deixar o clube sem custos. O atual campeão da Inglaterra, o Arsenal, foi o principal candidato de compra do atacante brasileiro, mas sem nenhuma proposta formalizada.

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Convocado para a Copa do Mundo, Vini já está de volta aos treinos com o elenco e com o novo técnico José Mourinho. Com o brasileiro relacionado, o Real Madrid disputa um amistoso na Hungria contra o Ferencvaros em preparação para a temporada.