O que Vinicius Jr. disse sobre a renovação com o Real Madrid?
Atacante assinou contrato para seguir no clube madrilenho até 2032
Vinicius Jr. assinou um contrato de renovação com o Real Madrid até 2032. Depois de muita negociação e especulações de uma possível saída, o clube fez o anúncio em suas redes sociais nesta quinta, 6.
Em suas redes sociais, o jogador reagiu à renovação: “Oito anos no Bernabéu são muito curtos…6 anos a mais e para sempre!”.
Em outra reação, o camisa 7 escreveu: “Eu amo vocês! Obrigado, torcida, presidente, Mourinho, Junni, José Ángel, jogadores e todos do clube.”
O atacante foi contratado quando tinha apenas 16 anos e jogava pelo Flamengo, mas só se transferiu ao time madrilenho quando completou 18 anos. Passou pelo Real Madrid Castilla, time B do clube espanhol, em um período de adaptação e estreou pelo profissional em setembro de 2018.
Desde então, são 14 títulos pelo clube, sendo duas Champions League, com gols marcados em ambas finais contra o Liverpool na decisão da temporada 2021/22 e contra o Borussia Dortmund em 2023/24. Também conquistou três títulos do Campeonato Espanhol, três da Supercopa da Espanha, três Mundiais de Clubes, 2 Supercopas da UEFA e 1 Copa do Rei. Em 2024, ele foi eleito o melhor jogador do mundo pelo prêmio The Best da Fifa.
A renovação evitou uma saída “de graça”, já que seu contrato anterior se encerrava em julho de 2027, quando o jogador poderia deixar o clube sem custos. O atual campeão da Inglaterra, o Arsenal, foi o principal candidato de compra do atacante brasileiro, mas sem nenhuma proposta formalizada.
Convocado para a Copa do Mundo, Vini já está de volta aos treinos com o elenco e com o novo técnico José Mourinho. Com o brasileiro relacionado, o Real Madrid disputa um amistoso na Hungria contra o Ferencvaros em preparação para a temporada.