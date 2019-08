O plano do PSG para ‘se vingar’ de Neymar

O clima entre Neymar e Paris Saint-Germain está longe de ser amigável. O atacante já deixou claro aos dirigentes que seu desejo é retornar ao Barcelona. E, segundo informações do diário catalão Sport desta terça-feira, 6, o clube francês está disposto a tudo, até mesmo perder uma quantia considerável em dinheiro, para frustrar os planos do brasileiro.

“Em Paris entendem que a situação é muito tensa e o melhor é colocá-lo no mercado, mas farão todo o possível para que não jogue no Barça, que é o desejo do jogador”, escreveu o Sport. O jornal revelou que o PSG ofereceu o empréstimo de Neymar a três clubes: Manchester United, Real Madrid e Juventus, que, até o momento, não demonstraram interesse.

Os contatos com o clube inglês foram confirmados pelo diário The Times. O PSG, que em 2017 pagou a quantia recorde de 222 milhões de euros para tirar Neymar do Barcelona, gostaria apenas que o United arcasse com o salário de Neymar e pagasse 20 milhões de euros pelo empréstimo de um ano, mas os astronômicos vencimentos do atacante teriam assustado o clube. O time de Manchester seria a última opção de Neymar, pois não disputa a Liga dos Campeões desta temporada.

Ainda de acordo com o Sport, Real Madrid e Juventus demonstraram maior interesse em negociar – ao contrário do entorno de Neymar. O jogador da seleção brasileira admite seu arrependimento de ter deixado o Barcelona dos amigos Lionel Messi e Luis Suárez e sabe que uma eventual ida para o rival de Madri mancharia ainda mais a sua imagem na Catalunha.

O Barcelona monitora a situação e espera que Neymar consiga convencer o PSG a oferecer melhores condições. Mas, magoado com a postura do brasileiro, o clube da capital francesa insiste que, com o Barcelona, só negocia mediante o pagamento da multa rescisória. O Barça tenta usar moedas de troca, como o croata Ivan Rakitic e o brasileiro Philippe Coutinho para aumentar seu poder de barganha.

A janela de transferências se encerra em menos de um mês – o mercado na Espanha, na França e na Alemanha fecha em 2 de setembro, enquanto na Inglaterra e na Itália se dá ainda mais cedo, em 8 e 25 de agosto, respectivamente. Enquanto não define a situação, o PSG espera contar com Neymar já para a estreia do Campeonato Francês, neste domingo, diante do Nimes.