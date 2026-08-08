Oferta Mês dos Pais: Receba 4 Revistas em casa por 29,90
Esporte

Remo x Atlético-MG no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam neste sábado, 8, pela 22ª rodada do campeonato

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 ago 2026, 12h00
BELEM, BRAZIL - SEPTEMBER 08: General view inside the Mangueirao stadium prior to a FIFA World Cup 2026 Qualifier match between Brazil and Bolivia on September 08, 2023 in Belem, Brazil. (Photo by Pedro Vilela/Getty Images)
Mangueirão, em Belém (Pedro Vilela/Getty Images)
Continua após publicidade
Remo x Atlético-MG no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações Priorizar nos meus resultados Google

Remo e Atlético Mineiro vão se enfrentar neste sábado, 8, às 18h30 (horário de Brasília), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, no Estádio Mangueirão, em Belém.

O Remo chega para o confronto em situação delicada. Ocupando a 19ª posição com 21 pontos, a equipe paraense precisa desesperadamente de uma vitória para tentar sair da zona de rebaixamento. O time vem de uma eliminação na Copa do Brasil para o Santos e, no último compromisso pela Série A, foi derrotado pelo Mirassol por 2 a 1, um concorrente direto na luta contra a degola.

Já o Atlético Mineiro vive um cenário mais tranquilo. Na 10ª colocação com 28 pontos, o Galo busca se aproximar do pelotão de cima da tabela. A equipe mineira vem embalada após garantir a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil ao vencer o Juventude e quer manter o bom momento para subir na classificação do campeonato nacional. Com três cartões amarelos acumulados, Renan Lodi vai desfalcar a equipe na partida de hoje.

Siga

No primeiro turno, as equipes protagonizaram um jogo eletrizante que terminou empatado em 3 a 3 na Arena MRV.

Continua após a publicidade

Futebol: as contratações de peso na temporada

Como assistir a Remo e Atlético-MG hoje?

Remo e Atlético Mineiro se enfrentam neste sábado, 8, às 18h30 (horário de Brasília), no Mangueirão, em Belém, pela 22ª rodada do Brasileirão Série A. A partida terá transmissão exclusiva do Premiere.

Continua após a publicidade

Prováveis escalações:

Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Zé Ivaldo e Mayk; Zé Welison, Patrick e Zé Ricardo; Yago Pikachu, Jajá e Alef Manga. Técnico: Léo Condé.

Atlético-MG: Everson; Natanael, Ruan Tressoldi, Lyanco e Kauã Pascini; Alan Franco, Cissé e Victor Hugo; Tomás Cuello, Bernard e Cassierra. Técnico: Eduardo Domínguez.

Continua após a publicidade

Arbitragem:

  • Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC);
  • Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) e Alexandre de Medeiros Lodetti (SC);
  • Quarto árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ);
  • VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ);
  • AVAR: Andrea Izaura Maffra Marcelino (RJ).
Publicidade
TAGS:
Campeonato Brasileiro
Futebol: onde assistir
Redação Digital
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).