Remo x Atlético-MG no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam neste sábado, 8, pela 22ª rodada do campeonato
Remo e Atlético Mineiro vão se enfrentar neste sábado, 8, às 18h30 (horário de Brasília), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, no Estádio Mangueirão, em Belém.
O Remo chega para o confronto em situação delicada. Ocupando a 19ª posição com 21 pontos, a equipe paraense precisa desesperadamente de uma vitória para tentar sair da zona de rebaixamento. O time vem de uma eliminação na Copa do Brasil para o Santos e, no último compromisso pela Série A, foi derrotado pelo Mirassol por 2 a 1, um concorrente direto na luta contra a degola.
Já o Atlético Mineiro vive um cenário mais tranquilo. Na 10ª colocação com 28 pontos, o Galo busca se aproximar do pelotão de cima da tabela. A equipe mineira vem embalada após garantir a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil ao vencer o Juventude e quer manter o bom momento para subir na classificação do campeonato nacional. Com três cartões amarelos acumulados, Renan Lodi vai desfalcar a equipe na partida de hoje.
No primeiro turno, as equipes protagonizaram um jogo eletrizante que terminou empatado em 3 a 3 na Arena MRV.
Como assistir a Remo e Atlético-MG hoje?
Remo e Atlético Mineiro se enfrentam neste sábado, 8, às 18h30 (horário de Brasília), no Mangueirão, em Belém, pela 22ª rodada do Brasileirão Série A. A partida terá transmissão exclusiva do Premiere.
Prováveis escalações:
Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Zé Ivaldo e Mayk; Zé Welison, Patrick e Zé Ricardo; Yago Pikachu, Jajá e Alef Manga. Técnico: Léo Condé.
Atlético-MG: Everson; Natanael, Ruan Tressoldi, Lyanco e Kauã Pascini; Alan Franco, Cissé e Victor Hugo; Tomás Cuello, Bernard e Cassierra. Técnico: Eduardo Domínguez.
Arbitragem:
- Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC);
- Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) e Alexandre de Medeiros Lodetti (SC);
- Quarto árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ);
- VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ);
- AVAR: Andrea Izaura Maffra Marcelino (RJ).