Coritiba x Chapecoense no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam neste sábado, 8, pela 22ª rodada do campeonato
O Coritiba recebe a Chapecoense neste sábado, 8 às 20h30 (horário de Brasília), no estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela 22ª rodada do Brasileirão 2026.
O Coxa ocupa a 11ª colocação, com 27 pontos, e tenta encerrar uma sequência de quatro partidas sem vitória, com um empate e três derrotas.
O desafio do Coritiba passa por conquistar pontos como mandante. Em dez jogos realizados no Couto Pereira pelo campeonato, o time venceu apenas três, empatou três e perdeu quatro. Marcou somente 11 gols em casa, pior desempenho ofensivo entre os mandantes da Série A.
Já a Chapecoense chega a Curitiba em situação delicada. Após ser eliminada da Copa do Brasil para o Cruzeiro, a Chape volta as atenções para o Brasileirão, competição na qual a equipe catarinense está na lanterna, com dez pontos em 20 jogos. O time também apresenta a defesa mais vazada da competição, com 41 gols sofridos.
Como assistir a Coritiba e Chapecoense hoje?
Coritiba e Chapecoense se enfrentam neste sábado, 8, às 20h30 (horário de Brasília), no estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela 22ª rodada do Brasileirão Série A. A partida terá transmissão da Record, da CazéTV e do Premiere.
Prováveis escalações:
Coritiba: Pedro Morisco; Tinga, Tiago Cóser, Jacy e Bruno Melo; Sebastián Gómez, Thiago Santos e Josué; Lucas Ronier, Breno Lopes e Pedro Rocha. Técnico: Fernando Seabra.
Chapecoense: Anderson; Bruno Tubarão, Rafael Thyere, Eduardo Doma e Bruno Pacheco; Fernando, Max Alves e Camilo Reijers; Rubens, Giovanni Augusto e Marcinho. Técnico: Rafael Lacerda.
Arbitragem:
- Árbitro: João Vitor Gobi (SP);
- Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Michael Stanislau (RS);
- Quarto árbitro: Leonardo Willers Lorenzatto (MT);
- VAR: Daniel Nobre Bins (RS);
- AVAR: André da Silva Bitencourt (RS).