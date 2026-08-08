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Esporte

Coritiba x Chapecoense no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam neste sábado, 8, pela 22ª rodada do campeonato

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 ago 2026, 14h00
CURITIBA, BRAZIL - NOVEMBER 29: General view of Couto Pereira Stadium prior to the Brasileiro Serie A match between Coritiba and Botafogo at Couto Pereira Stadium on November 29, 2023 in Curitiba, Brazil. (Photo by Heuler Andrey/Getty Images)
Estádio Couto Pereira, em Curitiba (Heuler Andrey/Getty Images)
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Coritiba x Chapecoense no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações Priorizar nos meus resultados Google

O Coritiba recebe a Chapecoense neste sábado, 8 às 20h30 (horário de Brasília), no estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela 22ª rodada do Brasileirão 2026.

O Coxa ocupa a 11ª colocação, com 27 pontos, e tenta encerrar uma sequência de quatro partidas sem vitória, com um empate e três derrotas. 

O desafio do Coritiba passa por conquistar pontos como mandante. Em dez jogos realizados no Couto Pereira pelo campeonato, o time venceu apenas três, empatou três e perdeu quatro. Marcou somente 11 gols em casa, pior desempenho ofensivo entre os mandantes da Série A. 

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Já a Chapecoense chega a Curitiba em situação delicada. Após ser eliminada da Copa do Brasil para o Cruzeiro, a Chape volta as atenções para o Brasileirão, competição na qual a equipe catarinense está na lanterna, com dez pontos em 20 jogos. O time também apresenta a defesa mais vazada da competição, com 41 gols sofridos.

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Como assistir a Coritiba e Chapecoense hoje?

Coritiba e Chapecoense se enfrentam neste sábado, 8, às 20h30 (horário de Brasília), no estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela 22ª rodada do Brasileirão Série A. A partida terá transmissão da Record, da CazéTV e do Premiere.

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Prováveis escalações:

Coritiba: Pedro Morisco; Tinga, Tiago Cóser, Jacy e Bruno Melo; Sebastián Gómez, Thiago Santos e Josué; Lucas Ronier, Breno Lopes e Pedro Rocha. Técnico: Fernando Seabra.

Chapecoense: Anderson; Bruno Tubarão, Rafael Thyere, Eduardo Doma e Bruno Pacheco; Fernando, Max Alves e Camilo Reijers; Rubens, Giovanni Augusto e Marcinho. Técnico: Rafael Lacerda.

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Arbitragem:

  • Árbitro: João Vitor Gobi (SP);
  • Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Michael Stanislau (RS);
  • Quarto árbitro: Leonardo Willers Lorenzatto (MT);
  • VAR: Daniel Nobre Bins (RS);
  • AVAR: André da Silva Bitencourt (RS).
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    TAGS:
    Campeonato Brasileiro
    Futebol: onde assistir
    Redação Digital
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