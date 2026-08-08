Botafogo x Fluminense no Brasileirão: onde assistir ao vivo, horário e escalações

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Botafogo e Fluminense se enfrentam no Clássico Vovô, o mais antigo do futebol brasileiro, pela 22ª rodada do Brasileirão. O Botafogo teve duas semanas de preparação, enquanto o Fluminense vem de eliminação na Copa do Brasil e busca a reabilitação. Conheça os detalhes do confronto, onde assistir e as prováveis escalações.

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Botafogo e Fluminense fazem neste sábado, 8, mais uma edição do Clássico Vovô, o mais antigo do futebol brasileiro, desta vez pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 21h (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio.

O Botafogo teve duas semanas de preparação para o clássico, já que o último compromisso do Alvinegro foi no dia 26 de julho, quando venceu o Cruzeiro por 1 a 0, no Mineirão, com gol de Justino. O time de Franclim Carvalho não entrou em campo na 21ª rodada por causa do adiamento do duelo contra o Grêmio. O Glorioso ocupa a 8ª colocação da tabela, com 29 pontos somados.

Do outro lado, o Fluminense vive o cenário oposto. A equipe de Luis Zubeldía atravessa uma sequência de compromissos e chega para o confronto depois de dois clássicos seguidos contra o Vasco pela Copa do Brasil no Maracanã. Na ida, as equipes empataram sem gols, mas o Flu perdeu a volta por 3 a 1 e acabou eliminado da competição. O Tricolor ainda não venceu desde que voltou da parada do calendário e acumula quatro empates e uma derrota. Mesmo com os resultados ruins, o Fluminense é o 4º colocado do Brasileirão, com 21 pontos.

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Onde assistir ao clássico entre Botafogo e Fluminense hoje?

Botafogo e Fluminense se enfrentam neste sábado, 8, às 21h (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão do Sportv e do Premiere.

Prováveis escalações:

Botafogo: Warleson; Vitinho, Ferraresi, Justino e Alex Telles; Medina, Danilo, Huguinho (Santi Rodríguez) e Montoro; Matheus Martins e Arthur Cabral. Técnico: Franclim Carvalho.

Fluminense: Fábio; Guga, Ignácio, Jemmes (Igor Rabello) e Guilherme Arana; Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Canobbio, Savarino e John Kennedy. Técnico: Luis Zubeldía.

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Arbitragem:

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ);



Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Luiz Claudio Regazone (RJ);



Quarto árbitro: Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS);



VAR: Rodolpho Toski Marques (PR);



AVAR: Luis Diego Nascimento Lopes (PA).