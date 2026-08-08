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Botafogo x Fluminense no Brasileirão: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Clássico Vovô agita a 22ª rodada do campeonato no Estádio Nilton Santos

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 ago 2026, 14h30
RIO DE JANEIRO, BRAZIL - APRIL 26: The Botafogo corner flag prior to the Brasileirao 2025 match between Botafogo and Fluminense at Estádio Olímpico Nilton Santos on April 26, 2025 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by André Ricardo/Sports Press Photo/Getty Images)
Estádio Nilton Santos, no Rio (André Ricardo/Sports Press Photo/Getty Images)
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Botafogo e Fluminense fazem neste sábado, 8, mais uma edição do Clássico Vovô, o mais antigo do futebol brasileiro, desta vez pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 21h (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio.

O Botafogo teve duas semanas de preparação para o clássico, já que o último compromisso do Alvinegro foi no dia 26 de julho, quando venceu o Cruzeiro por 1 a 0, no Mineirão, com gol de Justino. O time de Franclim Carvalho não entrou em campo na 21ª rodada por causa do adiamento do duelo contra o Grêmio. O Glorioso ocupa a 8ª colocação da tabela, com 29 pontos somados.

Do outro lado, o Fluminense vive o cenário oposto. A equipe de Luis Zubeldía atravessa uma sequência de compromissos e chega para o confronto depois de dois clássicos seguidos contra o Vasco pela Copa do Brasil no Maracanã. Na ida, as equipes empataram sem gols, mas o Flu perdeu a volta por 3 a 1 e acabou eliminado da competição. O Tricolor ainda não venceu desde que voltou da parada do calendário e acumula quatro empates e uma derrota. Mesmo com os resultados ruins, o Fluminense é o 4º colocado do Brasileirão, com 21 pontos. 

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Onde assistir ao clássico entre Botafogo e Fluminense hoje?

Botafogo e Fluminense se enfrentam neste sábado, 8, às 21h (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão do Sportv e do Premiere.

Prováveis escalações:

Botafogo: Warleson; Vitinho, Ferraresi, Justino e Alex Telles; Medina, Danilo, Huguinho (Santi Rodríguez) e Montoro; Matheus Martins e Arthur Cabral. Técnico: Franclim Carvalho.

Fluminense: Fábio; Guga, Ignácio, Jemmes (Igor Rabello) e Guilherme Arana; Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Canobbio, Savarino e John Kennedy. Técnico: Luis Zubeldía.

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Arbitragem:

  • Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ);
  • Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Luiz Claudio Regazone (RJ);
  • Quarto árbitro: Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS);
  • VAR: Rodolpho Toski Marques (PR);
  • AVAR: Luis Diego Nascimento Lopes (PA).
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