Morre Jorge Messi, pai de Lionel Messi, aos 68 anos

Jorge Messi, pai e empresário de Lionel Messi, morreu na noite de sexta-feira, 7, aos 68 anos, em um sanatório de Rosário, na Argentina. Segundo o Infobae, o empresário morreu por volta das 22h e enfrentava uma longa doença. A família ainda não havia divulgado um comunicado oficial até a manhã deste sábado.

Jorge era marido de Celia Cuccittini e pai de Lionel, Rodrigo, Matías e María Sol. Ao longo da carreira do filho, teve papel central tanto na vida pessoal quanto na administração de seus negócios e compromissos profissionais. Foi Jorge quem acompanhou de perto os primeiros anos de Lionel no futebol e buscou alternativas para viabilizar o tratamento hormonal do filho, diagnosticado ainda na infância com uma deficiência que afetava seu crescimento. Quando Messi deixou a Argentina para tentar uma oportunidade no futebol europeu, Jorge permaneceu ao lado dele em Barcelona enquanto o restante da família continuou em Rosário.

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A relação entre os dois também se estendeu à carreira profissional de Messi. Jorge atuou durante anos como seu representante e participou de decisões importantes relacionadas à trajetória do jogador, incluindo negociações e questões contratuais. O Newell’s Old Boys, clube de Rosário onde Messi iniciou a carreira e pelo qual a família mantém forte ligação, confirmou a morte e publicou uma mensagem de condolências. O clube classificou Jorge como “o sustento” e uma das principais pessoas por trás da trajetória do filho.

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A saúde de Jorge já havia despertado preocupação durante a Copa do Mundo de 2026. Na ocasião, Messi demonstrou forte emoção em uma entrevista após uma partida da seleção argentina, em um momento que posteriormente foi relacionado à situação familiar. Jorge Messi deixa a esposa, os quatro filhos e os netos. A causa específica da morte não foi divulgada oficialmente pela família.