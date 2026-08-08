Barcelona x Nottingham Forest: onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam em amistoso de 45 minutos de duração neste sábado, 8
O Barcelona enfrenta o Nottingham Forest neste sábado, 8, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Friuli, em Udine, na Itália. A partida abre a primeira edição da Friuli Venezia Giulia Cup, torneio triangular de pré-temporada que também contará com a Udinese, dona da casa. Diferentemente de um amistoso convencional, cada confronto terá apenas 45 minutos de duração.
O formato reduzido aumenta a intensidade da partida. Sem o intervalo tradicional para corrigir problemas, Barcelona e Forest precisarão entrar em campo em um alto ritmo desde o primeiro minuto. Para os treinadores, porém, o resultado divide importância com a necessidade de distribuir minutos e avaliar jogadores antes do início das ligas nacionais.
O Barcelona chega ao triangular depois de empatar por 2 a 2 com o Birmingham e perder a disputa por pênaltis. A equipe de Hansi Flick teve a preparação na Inglaterra encurtada após o cancelamento de um amistoso contra o Preston North End, mas recuperou opções importantes: Ronald Araújo, Fermín López e Raphinha voltaram a trabalhar normalmente com o elenco. Frenkie de Jong permanece como baixa.
Já o Nottingham Forest encerra sua excursão enfrentando dois adversários na mesma noite. O time inglês disputará 45 minutos contra o Barcelona e, depois, outro confronto de mesma duração contra a Udinese. A tendência é que Oliver Glasner distribua o elenco entre as partidas.
Como assistir a Barcelona e Nottingham Forest hoje?
Barcelona e Nottingham Forest se enfrentam neste sábado, 8, às 16h (horário de Brasília), pela Friuli Venezia Giulia Cup, no Estádio Friuli, em Udine, na Itália. A partida terá transmissão do Disney+.
Prováveis escalações
Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Ronald Araújo, Pau Cubarsí e Gerard Martín; Gavi e Pedri; Lamine Yamal, Fermín López e Raphinha; Robert Lewandowski. Técnico: Hansi Flick.
Nottingham Forest: Matz Sels; Jair Cunha, Nikola Milenković e Morato; Ola Aina, Nicolás Domínguez, Xaver Schlager e Neco Williams; Morgan Gibbs-White e James McAtee; Igor Jesus. Técnico: Oliver Glasner.