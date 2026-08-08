Oferta Mês dos Pais: Receba 4 Revistas em casa por 29,90
Esporte

Barcelona x Nottingham Forest: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam em amistoso de 45 minutos de duração neste sábado, 8

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 ago 2026, 09h30
Estádio Friuli, em Udine
Estádio Friuli, em Udine (Timothy Rogers/Getty Images)
Continua após publicidade
Barcelona x Nottingham Forest: onde assistir, horário e escalações Priorizar nos meus resultados Google

O Barcelona enfrenta o Nottingham Forest neste sábado, 8, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Friuli, em Udine, na Itália. A partida abre a primeira edição da Friuli Venezia Giulia Cup, torneio triangular de pré-temporada que também contará com a Udinese, dona da casa. Diferentemente de um amistoso convencional, cada confronto terá apenas 45 minutos de duração.

O formato reduzido aumenta a intensidade da partida. Sem o intervalo tradicional para corrigir problemas, Barcelona e Forest precisarão entrar em campo em um alto ritmo desde o primeiro minuto. Para os treinadores, porém, o resultado divide importância com a necessidade de distribuir minutos e avaliar jogadores antes do início das ligas nacionais.

O Barcelona chega ao triangular depois de empatar por 2 a 2 com o Birmingham e perder a disputa por pênaltis. A equipe de Hansi Flick teve a preparação na Inglaterra encurtada após o cancelamento de um amistoso contra o Preston North End, mas recuperou opções importantes: Ronald Araújo, Fermín López e Raphinha voltaram a trabalhar normalmente com o elenco. Frenkie de Jong permanece como baixa.

Siga
Continua após a publicidade

Já o Nottingham Forest encerra sua excursão enfrentando dois adversários na mesma noite. O time inglês disputará 45 minutos contra o Barcelona e, depois, outro confronto de mesma duração contra a Udinese. A tendência é que Oliver Glasner distribua o elenco entre as partidas.

Futebol: as contratações de peso na temporada

Continua após a publicidade

 

 

Como assistir a Barcelona e Nottingham Forest hoje?

Barcelona e Nottingham Forest se enfrentam neste sábado, 8, às 16h (horário de Brasília), pela Friuli Venezia Giulia Cup, no Estádio Friuli, em Udine, na Itália. A partida terá transmissão do Disney+.

Continua após a publicidade

Prováveis escalações

Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Ronald Araújo, Pau Cubarsí e Gerard Martín; Gavi e Pedri; Lamine Yamal, Fermín López e Raphinha; Robert Lewandowski. Técnico: Hansi Flick.

Nottingham Forest: Matz Sels; Jair Cunha, Nikola Milenković e Morato; Ola Aina, Nicolás Domínguez, Xaver Schlager e Neco Williams; Morgan Gibbs-White e James McAtee; Igor Jesus. Técnico: Oliver Glasner.

Continua após a publicidade

 

Publicidade
TAGS:
FC Barcelona
Futebol: onde assistir
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).