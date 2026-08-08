Grêmio x São Paulo no Brasileirão: onde assistir ao vivo, horário e escalações

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Grêmio e São Paulo se enfrentam neste sábado, 8, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena do Grêmio. O Tricolor gaúcho, embalado na Copa do Brasil mas na zona de rebaixamento do Brasileirão, busca a vitória. Já o São Paulo, com mais tempo de preparação, visa subir na tabela. Um clássico com ambições distintas.

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Grêmio e São Paulo vão se enfrentar neste sábado, 8, às 16h (horário de Brasília), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

O time gaúcho chega ao compromisso embalado pela classificação às quartas de final da Copa do Brasil. Na quarta-feira, o Grêmio derrotou o Mirassol por 1 a 0 na Arena, com gol de Pavón, depois de ter empatado por 1 a 1 na partida de ida. No brasileirão, porém, a campanha é irregular. O Tricolor está na 17ª colocação e precisa vencer para tentar sair da zona de rebaixamento.

Do outro lado, o São Paulo teve uma preparação bem diferente. A equipe de Dorival Júnior não disputa a Copa do Brasil e a última partida foi o empate por 1 a 1 com o Flamengo, no dia 26 de julho. Calleri marcou naquele confronto e o clube chegou a 26 pontos, na 12ª colocação.

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Onde assistir a partida entre Grêmio e São Paulo hoje?

Grêmio e São Paulo se enfrentam neste sábado, 8, às 16h (horário de Brasília), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. A partida terá transmissão exclusiva do Premiere.

Prováveis escalações:

Grêmio: Weverton; Diego Caito (Pavón), Gustavo Martins, Wallace e Marlon; Nardoni, Villasanti e Gabriel Mec (Noriega); Pavón, Amuzu e Carlos Vinícius. Técnico: Luís Castro.

São Paulo: Rafael; Lucas Ramon, Arboleda, Osorio e Wendell; Bobadilla, Pablo Maia e Marcos Antônio; Luciano, Artur e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.

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ARBITRAGEM

Árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG);



Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Guilherme Dias Camilo (MG);



Quarto árbitro: Alisson Sidnei Furtado (TO);



VAR: Heber Roberto Lopes (SC);



AVAR: Helton Nunes (SC).