Barcelona x Forest terá apenas 45 minutos; entenda o formato incomum do amistoso

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Barcelona e Nottingham Forest se enfrentam em um amistoso de apenas 45 minutos. Esta é a regra da Friuli Venezia Giulia Cup, um torneio triangular de pré-temporada na Itália, onde cada equipe joga duas partidas curtas. O formato permite aos treinadores testar times e observar atletas sem sobrecarga física, com um sistema de pontuação único.

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Barcelona e Nottingham Forest se enfrentam neste sábado, às 16h (horário de Brasília), em um amistoso que terá somente 45 minutos de duração. O formato incomum da partida, substituindo os tradicionais amistosos de 90 minutos, faz parte da Friuli Venezia Giulia Cup, torneio triangular de pré-temporada organizado pela Udinese no Estádio Friuli, em Udine, na Itália.

O regulamento prevê três confrontos na mesma noite, todos com a duração de um único tempo. Primeiro, a Udinese enfrenta o Nottingham Forest. Na sequência, o clube inglês encara o Barcelona. Por fim, os catalães jogam contra os donos da casa. Dessa maneira, cada equipe disputará duas partidas de 45 minutos, o equivalente a um jogo completo de 90 minutos, mas dividido entre dois adversários.

A escolha do formato atende principalmente à lógica da pré-temporada. Os treinadores conseguem observar seus jogadores diante de estilos diferentes sem submetê-los à carga física de duas partidas completas no mesmo dia. Também há espaço para testar formações, distribuir minutos entre titulares e reservas e avaliar jovens do elenco em um ambiente menos rígido do que o das competições oficiais.

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Para o Nottingham Forest, a noite será especialmente intensa. A equipe inglesa entrará em campo nos dois primeiros confrontos, diante de Udinese e Barcelona. O Barça, por sua vez, enfrentará o Forest e depois encerrará o torneio contra o time italiano. Apesar da duração reduzida, os resultados terão peso na classificação da competição.

O sistema de pontuação também foge ligeiramente do habitual. Uma vitória durante os 45 minutos valerá

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três pontos. Em caso de empate, a partida seguirá diretamente para os pênaltis, sem prorrogação: o vencedor da disputa receberá dois pontos, enquanto o derrotado ficará com um.

O encontro entre Barcelona e Nottingham Forest, portanto, não foi encurtado por decisão de última hora, problema de calendário ou condição climática. Os 45 minutos fazem parte do regulamento original da Friuli Venezia Giulia Cup, concebida como um triangular compacto capaz de reunir três clubes na mesma programação.