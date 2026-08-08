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Esporte

Ferencváros x Real Madrid: onde assistir, horário e escalações

Endrick tenta aproveitar nova oportunidade neste sábado, 8, em amistoso de pré-temporada

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 ago 2026, 07h30
Jovem jogador de futebol de pele escura, cabelo curto, vestindo camisa branca com listras vermelhas nos ombros e gola verde, apontando para o escudo do Real Madrid no peito, em campo
Endrick, do Real Madrid (David S. Bustamante/Real Madrid/Getty Images)
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O Real Madrid visita o Ferencváros neste sábado, 8, às 14h (horário de Brasília), na Groupama Aréna, em Budapeste, na Hungria. O amistoso integra a preparação das equipes para a temporada 2026/27 e será a primeira partida do clube espanhol no atual estádio do time húngaro. 

Embora reúna clubes de realidades financeiras bastante diferentes, o duelo oferece ao Real Madrid um teste interessante contra um adversário muito físico. O Ferencváros já iniciou sua campanha europeia e deve explorar a força de sua torcida, a intensidade no meio-campo e as transições rápidas. Para a equipe espanhola, o compromisso representa mais uma etapa de ajustes antes da estreia oficial na temporada.

O principal personagem da partida deverá ser Endrick. Depois de marcar no empate por 2 a 2 com a Fiorentina, o atacante brasileiro ganhou espaço na disputa por uma vaga no elenco comandado por José Mourinho. Endrick mostrou presença de área, mobilidade e disposição para pressionar a saída adversária, mas ainda enfrenta uma concorrência pesada no setor ofensivo.

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A pré-temporada, portanto, vale mais para o brasileiro do que uma simples sequência de amistosos. O interesse de outros clubes e a possibilidade de um novo empréstimo mantêm seu futuro em discussão, apesar da preferência do atacante por permanecer em Madri.

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Como assistir a Ferencváros x Real Madrid hoje?

Ferencváros e Real Madrid se enfrentam neste sábado, 8, às 14h (horário de Brasília), na Groupama Aréna, em Budapeste, na Hungria, em amistoso preparatório para a temporada europeia. A partida terá transmissão da ESPN e do Disney+.

Prováveis escalações

Ferencváros: Dénes Dibusz; Attila Osváth, Mariano Gómez, Toon Raemaekers e Cadu; Gabi Kanichowsky, Naby Keïta e Marius Corbu; Kristoffer Zachariassen, Lenny Joseph e Bamidele Yusuf. Técnico: Balázs Borbély.

Real Madrid: Lunin; Alexander-Arnold, Rüdiger, Joan Martínez e Álvaro Carreras; Valverde e Camavinga; Dumfries, Arda Güler e Alexis Ciria; Endrick. Técnico: José Mourinho.

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