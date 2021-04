Nos pênaltis, Flamengo vence Palmeiras e é campeão da Supercopa do Brasil

Na primeira decisão do futebol brasileiro referente ao ano de 2021, o Flamengo conquistou o título. O Rubro-Negro venceu o Palmeiras nos pênaltis após um empate por 2 a 2 no tempo normal na manhã deste domingo, 11, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, e faturou a taça da Supercopa do Brasil. Gabigol e Arrascaeta marcaram os gols dos cariocas. Raphael Veiga fez os dois dos paulistas. O herói foi o goleiro Diego Alves, que defendeu três cobranças dos adversários nas penalidades.

Os dois times honraram o fato de estarem em uma final e fizeram um grande jogo, com boas chances para os dois lados. A manhã foi de golaços em Brasília. Logo no primeiro minuto de jogo, o Palmeiras saiu na frente com Raphael Veiga. Os paulistas aproveitaram uma saída errada do rival e Felipe Melo achou o meia, que com um toque de calcanhar deu um lindo drible em Willian Arão, e fuzilou para o gol.

A virada do Flamengo veio ainda no primeiro tempo. Arrascaeta achou Filipe Luís na área aos 23 minutos. O lateral deu um drible desconcertante em Gustavo Gómez e chutou na trave. A bola sobrou para Gabigol, que só teve o trabalho para empurrar para o gol vazio. Arrascaeta apareceu de novo nos acréscimos. O meia uruguaio recebeu pelo lado esquerdo, driblou para o meio e chutou forte de fora da área para decretar a virada.

OOOOOOOOO…. EEEEEEEEEE… SOLTA O ARRASCAETAAAAAAA! O GOLAÇO DO TÍMIDO URUGUAIO MAIS QUERIDO DO MUNDO PELAS LENTES DO ESTAGIÁRIO! C R A Q U E! @GiorgiandeA #FLAxPAL #VamosFlamengo pic.twitter.com/RI5F7WrauE — Flamengo (@Flamengo) April 11, 2021

No segundo tempo, o Palmeiras substituiu os dois volantes Felipe Melo e Zé Rafael e lançou os jovens das categorias de base Danilo e Gabriel Menino. O primeiro fez uma excelente partida e ajudou o Alviverde a melhorar e chegar ao empate. Após puxão de Rodrigo Caio em Rony dentro da área aos 29 do primeiro tempo, o árbitro Leandro Pedro Vuaden marcou pênalti. Raphael Veiga bateu firme e empatou a partida.

Nas penalidades, Filipe Luís, um dos melhores jogadores do Flamengo na partida, perdeu logo na segunda cobrança. Logo depois, Matheuzinho chutou firme e o goleiro Weverton, um dos destaques palmeirenses, defendeu a cobrança. O Palmeiras seria campeão se Luan ou Danilo tivessem acertado, mas ambos desperdiçaram e a decisão foi para as cobranças alternadas.

Os goleiros, conhecidos por serem pegadores de pênalti, apareceram com destaque mais uma vez. Diego Alves, que havia pegado o pênalti de Luan, apareceu de novo para defender o chute de Gabriel Menino. Na sequência, Weverton parou Pepê. Na nona cobrança palmeirense, Diego Alves defendeu pela terceira vez, desta vez evitando o gol de Mayke e Rodrigo Caio garantiu o título do Flamengo.

O confronto coloca os campeões do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil em 2020 frente a frente. Os cariocas ficaram com o título da principal competição nacional, enquanto os paulistas venceram a taça no ano passado. A Supercopa do Brasil voltou a ser disputada na temporada passada, com o Flamengo como campeão após vitória sobre o Athletico Paranaense por 3 a 0. Foi apenas a quarta edição do torneio. Em 1990, o Grêmio superou o Vasco da Gama. Já o Corinthians foi o campeão de 1991, contra o Rubro-Negro carioca.