Loco Abreu acerta com clube chileno e bate recorde

O Audax Italiano, do Chile, anunciou na terça-feira a contratação do atacante uruguaio Sebastián ‘Loco’ Abreu. Este será o 26.º time da carreira do atacante de 41 anos, o que, segundo o clube chileno e os jornais do país, o tornará o atleta que mais clubes defendeu na história do futebol mundial.

“Sebastián Abreu se transformou no novo reforço de nossa instituição”, publicou o clube chileno em seu site oficial. “O atacante uruguaio, assim, estará no ‘Record Guinness’ como jogador que mais clubes defendeu na história do futebol”. Ele estava anteriormente empatado com o alemão Lutz Pfannenstiel, que jogou por 25 equipes.

Em suas redes sociais, Loco Abreu também festejou o acerto válido por uma temporada. “Informo que o Audax Italiano será o meu próximo clube para a temporada 2018. Teremos pela frente o Campeonato Chileno, a Copa do Chile e a Sul-Americana, sendo minha 17.ª participação com equipes em torneios da Conmebol. Em 9 de janeiro começa a pré-temporada, com muitos sonhos”.

Les informo que @audaxitaliano será mi próximo club para la temporada 2018 que tendremos por delante Liga,Copa Chile y Sudamericana siendo mi décima séptima participación con equipos a nivel @CONMEBOL,el 9 de enero comenzara la pretemporada,con mucha ilusión y sueños #forzaaudax pic.twitter.com/h1MbdJaftY — Loco13Abreu #52.601 (@loco13com) December 26, 2017

Titular da seleção uruguaia durante muitos anos, o atacante teve passagens por clubes como San Lorenzo, La Coruña, River Plate e Botafogo, onde ficou entre 2010 e 2012. No início deste ano ele voltou ao futebol brasileiro para atuar pelo Bangu. Em seguida, jogou no Central Español e estava agora no Deportes Puerto Montt, clube onde se sagrou artilheiro da segunda divisão do Campeonato Chileno.

Com a ida para o Audax Italiano, o experiente goleador vai enfrentar seu ex-clube Botafogo na primeira fase da Copa Sul-Americana. As partidas pela primeira fase do torneio serão disputadas em 12 de abril, no Chile, e em 9 de maio, no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro.