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Esporte

“É paciente”: Ancelotti elogia Endrick e evita confirmar atacante contra o Haiti

Treinador promete mudanças na equipe titular para o próximo duelo da seleção

Por Maria Trombini 18 jun 2026, 20h46
Homem de cabelos grisalhos e óculos, vestindo agasalho verde da seleção brasileira, fala em um microfone durante coletiva de imprensa
Carlo Ancelotti durante coletiva de imprensa (Darrian Traynor/Getty Images)
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“É paciente”: Ancelotti elogia Endrick e evita confirmar atacante contra o Haiti Priorize VEJA no Google

Em entrevista coletiva concedida nesta quinta-feira (18), o técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, prometeu mudanças na equipe titular para a partida contra o Haiti, válida pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. 

Sem entrar em detalhes sobre a escalação, o treinador afirmou que as mudanças já estão definidas, mas que ainda não comunicou sua decisão aos jogadores e, por isso, não revelaria mais informações à imprensa.

“Vou comunicar os jogadores amanhã. Não me parece correto comunicar agora. Futebol não tem segredo, mas prefiro antes comunicar os jogadores”, afirmou.

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Apesar de manter mistério sobre a equipe titular, Ancelotti deu sinais de que Endrick segue atrás na disputa por uma vaga entre os titulares. Ao ser questionado sobre o atacante, o italiano elogiou a postura do jogador e destacou sua maturidade.

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“[Endrick] é um talento extraordinário. O Brasil vai aproveitar suas qualidades nesta Copa do Mundo e na próxima. Ele é paciente, não tem pressa. É muito maduro para a idade que tem. Isso é um aspecto muito importante. A família dele também é muito paciente”, disse o treinador.

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Os principais testes de Ancelotti ao longo da semana aconteceram no setor ofensivo. O treinador voltou a avaliar uma formação com quatro atacantes, com Luiz Henrique pela direita e Endrick mais centralizado. Nesse esquema, Paquetá ficaria fora da equipe titular.

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Carlo Ancelotti
Copa do Mundo 2026
Seleção Brasileira de Futebol
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