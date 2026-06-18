Jogador ‘mais sexy do mundo’ abandona futebol e vira ator da Netflix

Quem acompanhou a Copa do Mundo de 2018 talvez se recorde de Rúrik Gíslason. Durante o Mundial disputado na Rússia, o ex-meio-campista da Islândia virou sensação nas redes sociais, quando chamou atenção pela aparência, e foi eleito o “jogador mais sexy do mundo”. O que muita gente não sabe é que ele trocou o futebol pela atuação.

Aposentado dos gramados desde novembro de 2020, Gíslason investiu na carreira artística e passou a acumular trabalhos no cinema e na televisão europeia. O ex-jogador participou de produções como Eine Million Minuten (2024) e Wunderschöner (2025) antes de chegar ao streaming.

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Agora, aos 38 anos, o islandês vive seu momento de maior exposição como ator ao integrar o elenco da comédia da Netflix Eat Pray Bark (Comer, Rezar, Ladrar). No filme, ele interpreta Nodon, um excêntrico treinador de cães que ajuda os protagonistas em uma jornada de autoconhecimento. A produção estreou em abril, ficou no Top 10 em diversos países e colocou o ex-atleta novamente sob os holofotes internacionais.

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Antes da mudança de carreira, Gíslason defendeu a seleção da Islândia em 53 partidas e fez parte do histórico elenco que disputou a Copa do Mundo da Rússia. Fora dos campos, também venceu a versão alemã do reality Dancing with the Stars, etapa considerada decisiva para sua entrada definitiva no universo do entretenimento.

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