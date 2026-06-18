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Esporte

Jogador ‘mais sexy do mundo’ abandona futebol e vira ator da Netflix

Atleta islandês chamou atenção na Copa do Mundo de 2018

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 jun 2026, 14h09 | Atualizado em 18 jun 2026, 14h10
Três jogadores de futebol em campo verde, dois com uniformes verdes e brancos da Nigéria, e um de azul da Islândia, disputam a bola. O jogador de azul, com cabelo loiro preso, corre com a bola à esquerda. Os outros dois o cercam, um à frente e outro atrás, tentando interceptar a jogada. A arquibancada lotada aparece ao fundo
Rurik Gislason em partida da Islândia na Copa do Mundo de 2018 (Lars Baron - FIFA/FIFA/Getty Images)
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Quem acompanhou a Copa do Mundo de 2018 talvez se recorde de Rúrik Gíslason. Durante o Mundial disputado na Rússia, o ex-meio-campista da Islândia virou sensação nas redes sociais, quando chamou atenção pela aparência, e foi eleito o “jogador mais sexy do mundo”. O que muita gente não sabe é que ele trocou o futebol pela atuação.

Aposentado dos gramados desde novembro de 2020, Gíslason investiu na carreira artística e passou a acumular trabalhos no cinema e na televisão europeia. O ex-jogador participou de produções como Eine Million Minuten (2024) e Wunderschöner (2025) antes de chegar ao streaming.

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Agora, aos 38 anos, o islandês vive seu momento de maior exposição como ator ao integrar o elenco da comédia da Netflix Eat Pray Bark (Comer, Rezar, Ladrar). No filme, ele interpreta Nodon, um excêntrico treinador de cães que ajuda os protagonistas em uma jornada de autoconhecimento. A produção estreou em abril, ficou no Top 10 em diversos países e colocou o ex-atleta novamente sob os holofotes internacionais.

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Homem loiro de cabelos longos e barba, com um cavanhaque trançado, usando camisa cinza e colares de contas, olhando fixamente para frente, com fundo de árvores desfocado
Rúrik Gíslason, eleito ‘jogador mais sexy do mundo’ na Copa de 2018 (Instagram/Reprodução)

Antes da mudança de carreira, Gíslason defendeu a seleção da Islândia em 53 partidas e fez parte do histórico elenco que disputou a Copa do Mundo da Rússia. Fora dos campos, também venceu a versão alemã do reality Dancing with the Stars, etapa considerada decisiva para sua entrada definitiva no universo do entretenimento.

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