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Esporte

Primeira vitória do Canadá em Copas do Mundo estabelece recorde da Concacaf no torneio

Canadenses registraram a maior goleada de uma seleção da Concacaf na história da competição

Por Maria Trombini 18 jun 2026, 21h56
Jogadores de futebol com uniformes pretos e detalhes vermelhos caminham em campo verde, com torcida em vermelho ao fundo. Um jogador loiro aponta para a direita, enquanto outro segura uma bola
Vitória contra o Qatar foi a primeira da seleção canadense em Copas (Sarah Stier - FIFA/Getty Images)
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A primeira vitória da seleção canadense na história das Copas do Mundo foi avassaladora. O triunfo sobre o Qatar por 6 a 0, nesta quinta-feira (18), entrou para a história como a maior goleada já aplicada por uma seleção da Concacaf em Mundiais. 

Diante de sua torcida em Vancouver, Jonathan David marcou três vezes, enquanto Cyle Larin e Nathan Saliba completaram a goleada canadense. O outro gol foi contra, marcado por Mohamed Manai.

O antigo recorde pertencia ao México. Jogando em casa na Copa de 1970, a seleção mexicana venceu El Salvador por 4 a 0.

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Agora, o terceiro lugar também passa a ser ocupado por um feito desta edição do Mundial. Ainda na primeira rodada da fase de grupos, os Estados Unidos derrotaram o Paraguai por 4 a 1 e registraram a terceira maior goleada de uma seleção da Concacaf em Copas do Mundo.

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O único momento ruim para os canadenses na noite foi a perda de Ismaël Koné. O meio-campista sofreu uma fratura na tíbia da perna esquerda após uma entrada forte de um adversárioe e deve ficar fora do restante da Copa.

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