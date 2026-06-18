Primeira vitória do Canadá em Copas do Mundo estabelece recorde da Concacaf no torneio
Canadenses registraram a maior goleada de uma seleção da Concacaf na história da competição
A primeira vitória da seleção canadense na história das Copas do Mundo foi avassaladora. O triunfo sobre o Qatar por 6 a 0, nesta quinta-feira (18), entrou para a história como a maior goleada já aplicada por uma seleção da Concacaf em Mundiais.
Diante de sua torcida em Vancouver, Jonathan David marcou três vezes, enquanto Cyle Larin e Nathan Saliba completaram a goleada canadense. O outro gol foi contra, marcado por Mohamed Manai.
O antigo recorde pertencia ao México. Jogando em casa na Copa de 1970, a seleção mexicana venceu El Salvador por 4 a 0.
Agora, o terceiro lugar também passa a ser ocupado por um feito desta edição do Mundial. Ainda na primeira rodada da fase de grupos, os Estados Unidos derrotaram o Paraguai por 4 a 1 e registraram a terceira maior goleada de uma seleção da Concacaf em Copas do Mundo.
O único momento ruim para os canadenses na noite foi a perda de Ismaël Koné. O meio-campista sofreu uma fratura na tíbia da perna esquerda após uma entrada forte de um adversárioe e deve ficar fora do restante da Copa.