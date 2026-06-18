Após ser barrado pela imigração do Canadá, titular da Costa do Marfim consegue autorização para entrar no país

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O atacante Elye Wahi, da Costa do Marfim, teve sua entrada liberada no Canadá para a Copa do Mundo após ser inicialmente barrado. O jogador é alvo de uma investigação por suposta manipulação de resultados na França, mas está apto a participar da partida contra a Alemanha. Entenda os detalhes do caso e a reviravolta que garantiu sua presença.

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O atacante da Costa do Marfim, Elye Wahi, foi autorizado a entrar no Canadá, após ser barrado pela imigração do país na manhã desta quinta-feira, 18. O atleta titular de sua equipe no primeiro jogo da Copa do Mundo viajará com a delegação marfinense e participará da partida contra a Alemanha neste sábado, 20, em Toronto.

O Canadá havia adiado a autorização ao solicitar informações complementares sobre a situação jurídica do jogador. Segundo o The Athletic, do jornal The New York Times, Wahi foi preso sob suspeita de manipulação de resultados faltando duas semanas para o início do maior torneio de seleções do mundo, no dia 29 de maio. O marfinense de 23 anos é alvo de uma investigação que busca averiguar se ele provocou deliberadamente um cartão amarelo contra o Metz em 17 de maio, enquanto jogava pelo Nice, de acordo com o veículo.

Wahi foi detido logo depois de marcar dois gols na vitória do Nice sobre o Saint-Étienne, que ajudou a manter o clube francês na primeira divisão do país. Em liberdade provisória, o atacante foi autorizado a viajar aos Estados Unidos para disputar a Copa do Mundo pela sua seleção.

Após a vitória inédita da Costa do Marfim em sua primeira Copa do Mundo da história, o time do país africano viajou ao Canadá para disputar a segunda rodada da fase de grupos da competição. Até então, Wahi não participaria do próximo compromisso da Costa do Marfim, porém o governo do país canadense autorizou a entrada do jogador, de acordo com a Federação Marfinense de Futebol (FIF).

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Confira o comunicado a imprensa da FIF na íntegra:

“A Federação Marfinense de Futebol (FIF) anuncia que a situação administrativa de Elye Wahi melhorou. As autorizações necessárias para sua entrada no Canadá já foram obtidas. Portanto, o jogador da seleção marfinense está autorizado a viajar com a delegação dos Elefantes para o Canadá e continuará sua participação na competição ao lado de seus companheiros de equipe. A FIF congratula-se com este desfecho positivo e agradece a todos os envolvidos na resolução desta questão.”

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(com AFP)