🔥 O preço caiu! Garanta Revista Impressa + Digital Premium pelo menor preço do ano e com frete grátis!
Esporte

Após ser barrado pela imigração do Canadá, titular da Costa do Marfim consegue autorização para entrar no país

O jogador participará da partida contra a Alemanha neste sábado, 20

Por Gabriel Bussolotti Silveira 18 jun 2026, 15h56
Elye Wahi atuando pela Costa do Marfim
Elye Wahi atuando pela Costa do Marfim (Richard Sellers/Sportsphoto/Allstar/Getty Images)
Continua após publicidade
Após ser barrado pela imigração do Canadá, titular da Costa do Marfim consegue autorização para entrar no país Priorize VEJA no Google

O atacante da Costa do Marfim, Elye Wahi, foi autorizado a entrar no Canadá, após ser barrado pela imigração do país na manhã desta quinta-feira, 18. O atleta titular de sua equipe no primeiro jogo da Copa do Mundo viajará com a delegação marfinense e participará da partida contra a Alemanha neste sábado, 20, em Toronto.

O Canadá havia adiado a autorização ao solicitar informações complementares sobre a situação jurídica do jogador. Segundo o The Athletic, do jornal The New York Times, Wahi foi preso sob suspeita de manipulação de resultados faltando duas semanas para o início do maior torneio de seleções do mundo, no dia 29 de maio. O marfinense de 23 anos é alvo de uma investigação que busca averiguar se ele provocou deliberadamente um cartão amarelo contra o Metz em 17 de maio, enquanto jogava pelo Nice, de acordo com o veículo. 

Wahi foi detido logo depois de marcar dois gols na vitória do Nice sobre o Saint-Étienne, que ajudou a manter o clube francês na primeira divisão do país. Em liberdade provisória, o atacante foi autorizado a viajar aos Estados Unidos para disputar a Copa do Mundo pela sua seleção.  

Siga

Após a vitória inédita da Costa do Marfim em sua primeira Copa do Mundo da história, o time do país africano viajou ao Canadá para disputar a segunda rodada da fase de grupos da competição. Até então, Wahi não participaria do próximo compromisso da Costa do Marfim, porém o governo do país canadense autorizou a entrada do jogador, de acordo com a Federação Marfinense de Futebol (FIF). 

Continua após a publicidade

Confira o comunicado a imprensa da FIF na íntegra:

“A Federação Marfinense de Futebol (FIF) anuncia que a situação administrativa de Elye Wahi melhorou. As autorizações necessárias para sua entrada no Canadá já foram obtidas. Portanto, o jogador da seleção marfinense está autorizado a viajar com a delegação dos Elefantes para o Canadá e continuará sua participação na competição ao lado de seus companheiros de equipe. A FIF congratula-se com este desfecho positivo e agradece a todos os envolvidos na resolução desta questão.”

Continua após a publicidade

(com AFP)

Publicidade
TAGS:
Canadá
Copa do Mundo 2026
Costa do Marfim
Imigração
Investigação
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).