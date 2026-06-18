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Esporte

Por dentro da luxuosa suíte alugada por Cristiano Ronaldo na Copa do Mundo

Exclusivo: os detalhes do imóvel à venda em Miami

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 jun 2026, 19h05 | Atualizado em 19 jun 2026, 13h40
Vista aérea de uma cidade costeira com arranha-céus altos e modernos à beira-mar, sob um céu azul claro. Edifícios residenciais baixos e luxuosos ocupam uma ilha verde no centro da imagem, cercada por águas calmas. Um pequeno barco navega à esquerda.
Detalhe de Island Estates -  (Reprodução/Divulgação)
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Escolhido por Cristiano Ronaldo como “porto seguro” para que sua família desfrute das mordomias da Copa do Mundo com todo conforto, o Island Estates é um condomínio de luxo localizado em uma ilha privada de três hectares na região metropolitana de Miami. O local é famoso por atrair celebridades, esportistas e milionários que buscam segurança, privacidade extrema e comodidades de resort de classe mundial. Entre os que já passaram por lá, nomes como Jennifer Lopez e Shaquille O’Neal.

O local conta com marina privada, piscinas, spa completo e academia. Há ainda segurança 24 horas e serviço de concierge. O craque português pagou, segundo apurou a coluna GENTE, o equivalente a 5 mil dólares por dia (ou mais de 25 mil reais). O apartamento de três quartos, decorado por Maris Raffa, que já trabalhou para Anitta e Camila Coelho, e com vista estonteante para a marina, está à venda por 4 milhões de dólares (cerca de 20 milhões de reais). Toda a família do jogador está por lá, menos a esposa, a influenciadora argentina-espanhola Georgina Rodríguez. Ela segue acompanhando a federação portuguesa.

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Sala de estar luxuosa com sofá cinza, mesa de centro de vidro, banco estofado bege e vista panorâmica para a cidade e o mar. À esquerda, um balcão de madeira com banquetas fúcsia e espelho.
Detalhe de Island Estates – (Divulgação/Divulgação)
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Sala de jantar moderna com mesa longa e cadeiras estofadas cinzas, sob grandes luminárias esféricas. Ao fundo, janelas do chão ao teto revelam vista para o mar e prédios urbanos. Estantes com livros e objetos decorativos adornam a parede lateral.
Detalhe de Island Estates – (Divulgação/Divulgação)
Quarto moderno com cama de casal branca, banco estofado cinza, armário baixo com televisão e escrivaninha. Uma janela ampla revela a vista para a cidade e o mar.
Detalhe de Island Estates – (Divulgação/Divulgação)
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