Por dentro da luxuosa suíte alugada por Cristiano Ronaldo na Copa do Mundo

Escolhido por Cristiano Ronaldo como “porto seguro” para que sua família desfrute das mordomias da Copa do Mundo com todo conforto, o Island Estates é um condomínio de luxo localizado em uma ilha privada de três hectares na região metropolitana de Miami. O local é famoso por atrair celebridades, esportistas e milionários que buscam segurança, privacidade extrema e comodidades de resort de classe mundial. Entre os que já passaram por lá, nomes como Jennifer Lopez e Shaquille O’Neal.

O local conta com marina privada, piscinas, spa completo e academia. Há ainda segurança 24 horas e serviço de concierge. O craque português pagou, segundo apurou a coluna GENTE, o equivalente a 5 mil dólares por dia (ou mais de 25 mil reais). O apartamento de três quartos, decorado por Maris Raffa, que já trabalhou para Anitta e Camila Coelho, e com vista estonteante para a marina, está à venda por 4 milhões de dólares (cerca de 20 milhões de reais). Toda a família do jogador está por lá, menos a esposa, a influenciadora argentina-espanhola Georgina Rodríguez. Ela segue acompanhando a federação portuguesa.

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