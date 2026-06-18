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Esporte

A volta de Rebeca Andrade às competições de ginástica no Rio

Maior medalhista olímpica do Brasil se classificou para a final do salto no Pan-Americano de Ginástica Artística

Por Giovanna Fraguito 18 jun 2026, 15h02
Rebeca Andrade levou medalha de ouro no solo na Olimpíada de Paris, além de um prêmio de R$ 826 mil
Rebeca Andrade levou medalha de ouro no solo na Olimpíada de Paris (Tom Weller/VOIGT/Getty Images)
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A volta de Rebeca Andrade às competições de ginástica no Rio Priorize VEJA no Google

Rebeca Andrade, 27, voltou às competições depois de um período sabático iniciado em setembro de 2024, pouco após os Jogos Olímpicos de Paris. Nesta quarta-feira, 17, a ginasta disputou o Campeonato Pan-Americano de Ginástica Artística, no Rio de Janeiro, e se classificou para a final do salto na primeira colocação, com média de 14,349.

Ovacionada pelo público ao entrar na arena, Rebeca competiu apenas no salto e celebrou o retorno diante da torcida brasileira. “Estou muito feliz em estar de volta, sentir toda essa torcida, o carinho de todo mundo. A arena gritando meu nome é algo único, não vou sentir isso em lugar algum. [Feliz em] Poder voltar no meu país e neste ginásio que me traz tantas lembranças boas”, afirmou.

A final por aparelhos da categoria adulta está marcada para domingo, 21, a partir das 9h30. A equipe feminina do Brasil terminou a disputa por equipes com a medalha de prata, atrás dos Estados Unidos e à frente do Canadá.

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