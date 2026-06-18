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Esporte

O truque dos indianos para ver os jogos da Copa na CazéTV

A emissora virou alvo de tutoriais na Índia que ensinam como assistir aos jogos simulando uma conexão brasileira

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 jun 2026, 16h20
Homem branco de óculos e barba rala, vestindo camiseta preta com logo Cazé TV, sorri enquanto segura um microfone preto com o mesmo logo. Ele usa um fone de ouvido discreto. Ao fundo, um estádio com arquibancadas cinzas e gramado verde
Casimiro Miguel: fãs em diversas partes do mundo (CazéTV/Divulgação)
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A Copa do Mundo produziu um fenômeno curioso que atravessou continentes. Enquanto a CazéTV comemorava recordes históricos de audiência no Brasil, usuários na Índia passaram a compartilhar tutoriais nas redes sociais ensinando como driblar as restrições geográficas da plataforma para acompanhar gratuitamente as transmissões do canal.

A estratégia é simples: utilizar serviços de VPN (rede privada virtual) para simular uma conexão brasileira. Dessa forma, o usuário consegue acessar conteúdos que, em tese, estariam disponíveis apenas para quem está no território nacional.

Os vídeos e publicações se multiplicaram em grupos e redes sociais, com usuários explicando passo a passo como alterar a localização da conexão para ter acesso às partidas transmitidas pelo canal de Casimiro Miguel no YouTube.

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Apesar da popularização desses tutoriais, especialistas do setor afirmam que o impacto prático tende a ser limitado. Os sistemas do YouTube e do Google monitoram continuamente conexões suspeitas e possuem mecanismos para identificar e bloquear boa parte dos acessos realizados por meio de VPNs. Assim, apenas uma parcela reduzida dos usuários consegue contornar todas as barreiras tecnológicas.

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O episódio ajuda dimensionar o alcance alcançado pela CazéTV durante o Mundial. O canal ultrapassou a marca de 12 milhões de aparelhos conectados simultaneamente na estreia da seleção brasileira, estabelecendo um novo recorde mundial para transmissões ao vivo no YouTube.

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Seja por brasileiros acompanhando a Copa ou por torcedores do outro lado do planeta tentando encontrar caminhos alternativos para assistir aos jogos, a CazéTV se consolidou como um dos maiores fenômenos globais do esporte digital.

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Curiosamente, o recorde anterior pertencia justamente a uma transmissão da Índia: o pouso histórico da sonda espacial Chandrayaan-3 na Lua, realizado em 2023, que havia alcançado cerca de 8 milhões de conexões ao vivo. Com ou sem VPN, o canal de Casimiro Miguel fincou de vez sua bandeira no topo do streaming esportivo global.

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