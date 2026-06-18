O truque dos indianos para ver os jogos da Copa na CazéTV

A Copa do Mundo produziu um fenômeno curioso que atravessou continentes. Enquanto a CazéTV comemorava recordes históricos de audiência no Brasil, usuários na Índia passaram a compartilhar tutoriais nas redes sociais ensinando como driblar as restrições geográficas da plataforma para acompanhar gratuitamente as transmissões do canal.

A estratégia é simples: utilizar serviços de VPN (rede privada virtual) para simular uma conexão brasileira. Dessa forma, o usuário consegue acessar conteúdos que, em tese, estariam disponíveis apenas para quem está no território nacional.

Os vídeos e publicações se multiplicaram em grupos e redes sociais, com usuários explicando passo a passo como alterar a localização da conexão para ter acesso às partidas transmitidas pelo canal de Casimiro Miguel no YouTube.

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Apesar da popularização desses tutoriais, especialistas do setor afirmam que o impacto prático tende a ser limitado. Os sistemas do YouTube e do Google monitoram continuamente conexões suspeitas e possuem mecanismos para identificar e bloquear boa parte dos acessos realizados por meio de VPNs. Assim, apenas uma parcela reduzida dos usuários consegue contornar todas as barreiras tecnológicas.

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O episódio ajuda dimensionar o alcance alcançado pela CazéTV durante o Mundial. O canal ultrapassou a marca de 12 milhões de aparelhos conectados simultaneamente na estreia da seleção brasileira, estabelecendo um novo recorde mundial para transmissões ao vivo no YouTube.

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Seja por brasileiros acompanhando a Copa ou por torcedores do outro lado do planeta tentando encontrar caminhos alternativos para assistir aos jogos, a CazéTV se consolidou como um dos maiores fenômenos globais do esporte digital.

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Curiosamente, o recorde anterior pertencia justamente a uma transmissão da Índia: o pouso histórico da sonda espacial Chandrayaan-3 na Lua, realizado em 2023, que havia alcançado cerca de 8 milhões de conexões ao vivo. Com ou sem VPN, o canal de Casimiro Miguel fincou de vez sua bandeira no topo do streaming esportivo global.