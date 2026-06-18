Jogador do Canadá quebra a perna durante partida contra o Catar
Ismaël Koné foi substituído no início do segundo tempo depois de sofrer uma grave lesão na perna esquerda
A Copa do Mundo pode ter chegado ao fim para o meio-campista canadense Ismaël Koné. Durante a partida entre Canadá e Catar, nesta quinta-feira, 18, pela segunda rodada da fase de grupos, o jogador sofreu uma fratura na tíbia da perna esquerda após uma forte entrada do jogador catari Assim Madibo.
O lance paralisou o jogo por cerca de seis minutos e causou preocupação entre jogadores das duas equipes. Koné recebeu atendimento ainda no gramado antes de deixar o campo de maca, sem condições de continuar na partida.
Inicialmente, o árbitro puniu o jogador Madibo com cartão amarelo. Após revisão do VAR, porém, a decisão foi alterada para cartão vermelho. Foi a segunda expulsão do Catar no jogo, que já havia perdido Homam Ahmed ainda no primeiro tempo.
Koné foi substituído por Nathan Saliba, que marcou um gol de falta poucos minutos depois. Na comemoração, o jogador homenageou o companheiro lesionado ao erguer a camisa 8, número de Koné, para a torcida.