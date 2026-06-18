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Esporte

Jogador do Canadá quebra a perna durante partida contra o Catar

Ismaël Koné foi substituído no início do segundo tempo depois de sofrer uma grave lesão na perna esquerda

Por Maria Trombini 18 jun 2026, 21h10 | Atualizado em 18 jun 2026, 21h55
Jogador de futebol Alphonso Davies, com camisa preta e detalhes vermelhos, sentado em uma maca, acena para a torcida em um estádio lotado. Ele tem uma expressão séria, enquanto paramédicos o acompanham
Ismaël Koné acena para a torcida ao deixar o gramado de maca (Jared C. Tilton - FIFA/Getty Images)
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A Copa do Mundo pode ter chegado ao fim para o meio-campista canadense Ismaël Koné. Durante a partida entre Canadá e Catar, nesta quinta-feira, 18, pela segunda rodada da fase de grupos, o jogador sofreu uma fratura na tíbia da perna esquerda após uma forte entrada do jogador catari Assim Madibo.

O lance paralisou o jogo por cerca de seis minutos e causou preocupação entre jogadores das duas equipes. Koné recebeu atendimento ainda no gramado antes de deixar o campo de maca, sem condições de continuar na partida.

Inicialmente, o árbitro puniu o jogador Madibo com cartão amarelo. Após revisão do VAR, porém, a decisão foi alterada para cartão vermelho. Foi a segunda expulsão do Catar no jogo, que já havia perdido Homam Ahmed ainda no primeiro tempo.

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Jogador de futebol com barba, vestindo uniforme preto com detalhes brancos e número 25, ergue uma camisa preta com o nome KOBE e o número 8 em branco, em um campo de grama verde
Saliba ergue a camisa de Ismael Kone (Lampson Yip - Clicks Images/Getty Images)
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Koné foi substituído por Nathan Saliba, que marcou um gol de falta poucos minutos depois. Na comemoração, o jogador homenageou o companheiro lesionado ao erguer a camisa 8, número de Koné, para a torcida.

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