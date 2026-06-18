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Esporte

Danilo Luiz contraria parceiros de seleção e nega ‘jogo do tigrinho’

Lateral aderiu à campanha contra jogos de azar on-line

Por Giovanna Fraguito 18 jun 2026, 20h00
Danilo Luiz
Danilo Luiz (Reprodução/Instagram)
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Danilo Luiz da Silva, 34, não é apenas um dos nomes mais experientes da seleção brasileira na Copa do Mundo. Natural de Bicas, em Minas Gerais, o jogador do Flamengo também tem usado a própria imagem para se posicionar em temas que vão além do futebol. O mais recente deles foi a campanha Block no Tigrinho, movimento que alerta para os impactos das plataformas de apostas on-line no Brasil. A adesão chamou atenção justamente por partir de um atleta em atividade, num momento em que o futebol brasileiro vive cercado por patrocínios de casas de apostas.

A preocupação com saúde emocional e formação de jovens faz parte da trajetória do jogador. Danilo é cofundador da Voz Futura, plataforma de conteúdo voltada à educação socioemocional, comunicação propositiva e impacto social. O projeto nasceu durante a pandemia, a partir de um incômodo do atleta com o excesso de notícias negativas e com a falta de espaços para conversas mais construtivas.

Dentro de campo, Danilo construiu carreira em clubes como Santos, Porto, Real Madrid, Manchester City, Juventus e Flamengo, além de defender a seleção desde 2011. Fora dele, tem se aproximado cada vez mais de temas como psicologia, comunicação e saúde mental. Em entrevistas, já disse que pretende estudar Psicologia e que começou Jornalismo na modalidade EAD.

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