Caetano Veloso e Chico Buarque são alguns dos nomes que lideram a campanha “Dê Block no Tigrinho”, um movimento da classe artística contra os cassinos online e as bets. A iniciativa evidencia o impacto negativo dessas plataformas na economia, na saúde mental e nos núcleos familiares de milhões de brasileiros. Além deles, Gilberto Gil, Djavan, Marieta Severo, Emicida e Paulinho da Viola uniram-se ao movimento em uma série de vídeos, divulgados nesta quarta-feira, 3, pelo perfil da 342 Artes no Instagram.

No trecho, os artistas afirmam que as bets “não podem ser tratadas como qualquer outro produto”, citam o risco de vício e defendem o endurecimento de regras para publicidade. “Se não falarmos a sério, a conta vai continuar chegando todo mês em forma de endividamento, sofrimento e luto”, afirma a campanha.

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