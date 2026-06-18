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Esporte

Um jogo para todas as torcidas

Baixa procura de suíços e bósnios abriu espaço para torcedores de várias nacionalidades no estádio de Los Angeles

Por Felipe Carneiro, de Los Angeles 18 jun 2026, 16h08
Vista aérea de um estádio de futebol lotado, com bandeiras da Suíça e Bósnia e Herzegovina pintadas no campo. Um telão circular exibe as mesmas bandeiras e imagens de pessoas, sob um teto de treliça metálica. As arquibancadas estão repletas de torcedores
Muitos espaços vazios nas arquibancadas de Suíça x Bósnia-Herzegovina (Richard Heathcote/Getty Images)
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Hoje é a terceira partida da Copa do Mundo no Estádio de Los Angeles. A primeira, a abertura da Copa, foi entre os anfitriões contra o Paraguai, com 70.492 torcedores nas arquibancadas. A segunda foi o confronto entre Irã e Nova Zelândia, que trouxe 70.108 pessoas ao estádio. O Irã conta com uma comunidade enorme em Los Angeles — são quase 500 mil iranianos e descendentes vivendo na região — e o jogo também estava lotado.

Esta terceira partida, entre Suíça e Bósnia-Herzegovina, é diferente. Nenhum dos dois países conta com comunidades significativas na cidade, e é possível perceber isso já na entrada do Estádio de Los Angeles. Não há tanta gente quanto nas duas partidas anteriores.

Cá dentro, não se veem tantas camisas da Suíça nem da Bósnia. O que chama atenção são uniformes de outros países: México, Estados Unidos, Argentina e até Brasil. A entrada está tranquila, mas o clima é de festa.

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