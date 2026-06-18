Um jogo para todas as torcidas

Hoje é a terceira partida da Copa do Mundo no Estádio de Los Angeles. A primeira, a abertura da Copa, foi entre os anfitriões contra o Paraguai, com 70.492 torcedores nas arquibancadas. A segunda foi o confronto entre Irã e Nova Zelândia, que trouxe 70.108 pessoas ao estádio. O Irã conta com uma comunidade enorme em Los Angeles — são quase 500 mil iranianos e descendentes vivendo na região — e o jogo também estava lotado.

Esta terceira partida, entre Suíça e Bósnia-Herzegovina, é diferente. Nenhum dos dois países conta com comunidades significativas na cidade, e é possível perceber isso já na entrada do Estádio de Los Angeles. Não há tanta gente quanto nas duas partidas anteriores.

Cá dentro, não se veem tantas camisas da Suíça nem da Bósnia. O que chama atenção são uniformes de outros países: México, Estados Unidos, Argentina e até Brasil. A entrada está tranquila, mas o clima é de festa.