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Esporte

O pior dia da maior Copa do Mundo da história

Seleções dos piores grupos do torneio se enfrentam nesta quinta, 18

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 jun 2026, 14h39 | Atualizado em 18 jun 2026, 15h04
Vista aérea de um estádio de futebol lotado, com o campo exibindo as bandeiras da República Tcheca e da África do Sul, separadas por um emblema da FIFA com o globo terrestre
POUCO EMPOLGA - Jogos desta quinta, 18, como África do Sul x República Tcheca, pouco emocionantes (Madison Higham - FIFA/FIFA/Getty Images)
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A segunda rodada da Copa do Mundo começa nesta quinta, 18. Mas se Mbappé, Haaland e Messi deram show em um único dia, a bateria de jogos de hoje deixa a desejar com confrontos dos dois piores grupos do torneio.

África do Sul e República Tcheca são os primeiros a entrarem em campo no estádio de Atlanta, nos Estados Unidos, às 13h (horário de Brasília). Na primeira rodada, ambas as seleções foram derrotadas, por México e Coreia do Sul, respectivamente, e jogam para não serem eliminadas.

Apesar do fator decisivo, o futebol exibido pelas duas seleções até aqui não empolga. Os africanos disputaram o jogo de abertura com o México, no estádio Azteca, mas terminaram com 2 a 0 contrário no placar, e duas expulsões pelo árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio. 

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Já os europeus sofreram a primeira, e até então única, virada da Copa do Mundo. Ladislav Krejci até marcou para os tchecos, mas a Coreia do Sul virou com gols de Hwang In-beom e de Hyeon-gyu, vindo do banco, diante da falta de criatividade da Tchéquia.

Suíça e Bósnia e Herzegovina jogam depois às 16h, no estádio de Los Angeles. Suas adversárias de primeira rodada, Catar e Canadá se enfrentam mais tarde, às 19h, no estádio de Vancouver. As quatro seleções do grupo B protagonizaram empates em 1 a 1 sem grandes emoções na primeira rodada e não criam grandes expectativas para a nova rodada.

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Os canadenses podem se empolgar com a volta de seu principal astro, Alphonso Davies, para enfrentar o fraco, mas insistente, Catar. Já Suíça e Bósnia precisam se recuperar dos empates na primeira rodada, pois saíram na frente, mas não conseguiram aumentar a vantagem, levaram o gol e saíram com apenas um ponto no saldo. Estão todos empatados na classificação, definida pela pontuação de fair play, com a Suíça, na frente, seguida do Canadá, Catar e Bósnia.

O melhor jogo do dia será México e Coreia do Sul, únicos que chegam para jogar com três pontos na conta. No estádio de Guadalajara, às 22h, as seleções se enfrentam pela segunda vitória no torneio que garante a classificação adiantada para o mata-mata.

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Piores grupos da Copa

O grupo B é apontado como pior do Mundial pela plataforma de estatísticas Opta Analyst. O Canadá chegou na Copa apenas o 30º colocado no ranking da Fifa, mas é cabeça de chave por ser uma das sedes do torneio. O melhor colocado é a Suíça, na 19º posição, enquanto a Bósnia é 64º e o Catar o 56º, ambos vindos das repescagens de seus continentes.

O grupo A é o segundo pior grupo da competição, segundo a plataforma. O México também cabeça de chave por ser sede, aparece em uma boa 14ª colocação no ranking, com a 25ª Coreia do Sul, 41ª República Tcheca e 60ª África do Sul. 

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Em ranking da Opta, o grupo B aparece com avaliação de 70,9 pontos, com o grupo A, o penúltimo da lista, com 74,1. O melhor grupo é o I, com França, Senegal, Noruega e Iraque, com 81,8 pontos no ranking da Opta.

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