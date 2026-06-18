O pior dia da maior Copa do Mundo da história

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A segunda rodada da Copa do Mundo inicia com confrontos dos grupos A e B, apontados como os menos empolgantes do torneio. Enquanto México x Canadá promete a primeira classificação, outros jogos como África do Sul x República Tcheca e Suíça x Bósnia lutam para evitar a eliminação, em dia de menor brilho.

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A segunda rodada da Copa do Mundo começa nesta quinta, 18. Mas se Mbappé, Haaland e Messi deram show em um único dia, a bateria de jogos de hoje deixa a desejar com confrontos dos dois piores grupos do torneio.

África do Sul e República Tcheca são os primeiros a entrarem em campo no estádio de Atlanta, nos Estados Unidos, às 13h (horário de Brasília). Na primeira rodada, ambas as seleções foram derrotadas, por México e Coreia do Sul, respectivamente, e jogam para não serem eliminadas.

Apesar do fator decisivo, o futebol exibido pelas duas seleções até aqui não empolga. Os africanos disputaram o jogo de abertura com o México, no estádio Azteca, mas terminaram com 2 a 0 contrário no placar, e duas expulsões pelo árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio.

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Já os europeus sofreram a primeira, e até então única, virada da Copa do Mundo. Ladislav Krejci até marcou para os tchecos, mas a Coreia do Sul virou com gols de Hwang In-beom e de Hyeon-gyu, vindo do banco, diante da falta de criatividade da Tchéquia.

Suíça e Bósnia e Herzegovina jogam depois às 16h, no estádio de Los Angeles. Suas adversárias de primeira rodada, Catar e Canadá se enfrentam mais tarde, às 19h, no estádio de Vancouver. As quatro seleções do grupo B protagonizaram empates em 1 a 1 sem grandes emoções na primeira rodada e não criam grandes expectativas para a nova rodada.

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Os canadenses podem se empolgar com a volta de seu principal astro, Alphonso Davies, para enfrentar o fraco, mas insistente, Catar. Já Suíça e Bósnia precisam se recuperar dos empates na primeira rodada, pois saíram na frente, mas não conseguiram aumentar a vantagem, levaram o gol e saíram com apenas um ponto no saldo. Estão todos empatados na classificação, definida pela pontuação de fair play, com a Suíça, na frente, seguida do Canadá, Catar e Bósnia.

O melhor jogo do dia será México e Coreia do Sul, únicos que chegam para jogar com três pontos na conta. No estádio de Guadalajara, às 22h, as seleções se enfrentam pela segunda vitória no torneio que garante a classificação adiantada para o mata-mata.

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Piores grupos da Copa

O grupo B é apontado como pior do Mundial pela plataforma de estatísticas Opta Analyst. O Canadá chegou na Copa apenas o 30º colocado no ranking da Fifa, mas é cabeça de chave por ser uma das sedes do torneio. O melhor colocado é a Suíça, na 19º posição, enquanto a Bósnia é 64º e o Catar o 56º, ambos vindos das repescagens de seus continentes.

O grupo A é o segundo pior grupo da competição, segundo a plataforma. O México também cabeça de chave por ser sede, aparece em uma boa 14ª colocação no ranking, com a 25ª Coreia do Sul, 41ª República Tcheca e 60ª África do Sul.

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Em ranking da Opta, o grupo B aparece com avaliação de 70,9 pontos, com o grupo A, o penúltimo da lista, com 74,1. O melhor grupo é o I, com França, Senegal, Noruega e Iraque, com 81,8 pontos no ranking da Opta.